بلدة لبنانية تمنع تقديم او بيع النرجيلة الى الشباب دون سن 18 عاماً

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دعت بلدية العباسية اصحاب المقاهي في البلدة الى الامتناع عن تقديم او بيع النرجيلة الى الشباب والشابات دون سن 18 عاما، وذلك تحت طائلة تسطير محاضر ضبط وتغريم المخالفين مبالغ مالية كبيرة تفوق ال 5 ملايين ليرة لبنانية.

وجاء في بيان بلدية العباسية:" بعد تفاقم انتشار ظاهرة النرجيلة في اوساط الشباب والمراهقين بشكل مخيف بما يهدد مستقبلهم، ونظرا للاضرار الكبيرة التي تسببها على المستويين الاجتماعي والصحي. وحرصا منها على صحة وسلامة الشباب التي تأتي في مقدمة اهتمامات واولويات المجلس البلدي، واستنادا الى الدراسات التي قام بها المعهد الألماني الاتحادي ومركز أبحاث السرطان في جامعة هايدلبرج الالمانية، التي أثبتت أن 70 مادة كيماوية تنتج عن تدخين النرجيلة، إضافة الى تسببها بالسرطان، ليس فقط لسرطان الرئة ولكن أيضا سرطان الفم وتجويف الفم.

تتمنى بلدية العباسية على اصحاب المقاهي في بلدة العباسية والنطاق الجغرافي التابع لها، الامتناع عن تقديم او بيع النرجيلة الى الشباب والشابات دون سن 18 عاما، آملين التجاوب مع خطوتنا هذه لما فيه مصلحة المجتمع والاهل على حد سواء.

كما تلفت بلدية العباسية الانتباه الى ان فرق المراقبين الصحيين في لجنة الصحة وبالتعاون مع لجنة البيئة، ستقوم بزيارة مفاجئة للمقاهي للتأكد من التزامها بهذا القرار، مذكرة الجميع انه في حال عدم التقيد بهذا القرار، ستعمد الى اجراءات عقابية صارمة بحق اصحاب المقاهي في حال تجاهلهم الانذارات الموجهة اليهم، وستبادر بعدها الى تسطير محاضر ضبط وتغريم المخالفين مبالغ مالية كبيرة تفوق ال 5 ملايين ليرة".