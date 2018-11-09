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عناوين الصحف ليوم الجمعة 9 تشرين الثاني 2018

9
NOVEMBER
2018
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الجمهورية: جنبلاط لـ الجمهورية: لا أفهم حزب الله

 

 

 

الأخبار: تعهدات «سيدر» غير قابلة للتنفيذ!
العجز المالي يقفز إلى 4577 مليار ليرة في 6 أشهر

 

 


البناء: حرب الحديدة في ذروتها... وأنقرة تنهي التحقيقات... والجيش السوري يحرر أسيرات السويداء
روزنبيرغ عن إبن سلمان: علاقات دافئة مع «إسرائيل»... وتهجّم على إيران وروسيا وتركيا
اللقاء التشاوري: نريد التمثيل من حصة طائفتنا... والناشف وزاسيبكين لملف النازحين

 

 


المستقبل: برسم المعرقلين.. 3 مليارات دولار عجز في 6 أشهر

 

 



النهار: مبادرة روسية وسط تقاذف كرة التعطيل

 

 

 

الديار: هل يراهن الحريري على «التهويل» الغربي لاجبار حزب الله على التراجع ؟
لا مبادرة عند نصرالله.. قاسم يحدد «قواعد اللعبة» «والمستقبل» على عناده

 

 

 


the daily star: ‘Independent’ Sunnis head to Baabda

 

 

 


?l'orient le jour: Gouvernement : jusqu'où irait le Hezbollah 

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