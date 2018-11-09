عناوين الصحف ليوم الجمعة 9 تشرين الثاني 2018

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الجمهورية: جنبلاط لـ الجمهورية: لا أفهم حزب الله

الأخبار: تعهدات «سيدر» غير قابلة للتنفيذ!

العجز المالي يقفز إلى 4577 مليار ليرة في 6 أشهر



البناء: حرب الحديدة في ذروتها... وأنقرة تنهي التحقيقات... والجيش السوري يحرر أسيرات السويداء

روزنبيرغ عن إبن سلمان: علاقات دافئة مع «إسرائيل»... وتهجّم على إيران وروسيا وتركيا

اللقاء التشاوري: نريد التمثيل من حصة طائفتنا... والناشف وزاسيبكين لملف النازحين



المستقبل: برسم المعرقلين.. 3 مليارات دولار عجز في 6 أشهر





النهار: مبادرة روسية وسط تقاذف كرة التعطيل

الديار: هل يراهن الحريري على «التهويل» الغربي لاجبار حزب الله على التراجع ؟

لا مبادرة عند نصرالله.. قاسم يحدد «قواعد اللعبة» «والمستقبل» على عناده



the daily star: ‘Independent’ Sunnis head to Baabda



?l'orient le jour: Gouvernement : jusqu'où irait le Hezbollah