عناوين الصحف ليوم الجمعة 9 تشرين الثاني 2018

الجمهورية: جنبلاط لـ الجمهورية: لا أفهم حزب الله
الأخبار: تعهدات «سيدر» غير قابلة للتنفيذ!
العجز المالي يقفز إلى 4577 مليار ليرة في 6 أشهر
البناء: حرب الحديدة في ذروتها... وأنقرة تنهي التحقيقات... والجيش السوري يحرر أسيرات السويداء
روزنبيرغ عن إبن سلمان: علاقات دافئة مع «إسرائيل»... وتهجّم على إيران وروسيا وتركيا
اللقاء التشاوري: نريد التمثيل من حصة طائفتنا... والناشف وزاسيبكين لملف النازحين
المستقبل: برسم المعرقلين.. 3 مليارات دولار عجز في 6 أشهر
النهار: مبادرة روسية وسط تقاذف كرة التعطيل
الديار: هل يراهن الحريري على «التهويل» الغربي لاجبار حزب الله على التراجع ؟
لا مبادرة عند نصرالله.. قاسم يحدد «قواعد اللعبة» «والمستقبل» على عناده
the daily star: ‘Independent’ Sunnis head to Baabda
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