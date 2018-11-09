أسرار الصحف ليوم الجمعة 9 تشرين الثاني 2018

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اللواء: أسرار

همس

دولة إقليمية مجاورة أوحت لمن يعنيه الأمر: أن مكافأة الحلفاء الآن، تقديرٌ لأدائهم في «الشدة»..

غمز

لاحظ سياسي ظريف أن دونالد ترامب سارع إلى إعلان نتائج الانتخابات النصفية على الطريقة اللبنانية؟



لغز

فوجئ مطلعون بأن الرهان على فتح معبر نصيب لم يكن في محله تماماً.. نظراً لضعف الحركة المرورية وبطئها..



البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقعت مصادر تركية أن تفرج السلطات القضائية في اسطنبول عن أهمّ ما لديها في التحقيقات في قضية قتل جمال الخاشقجي قبل الأحد المقبل حيث ستشهد باريس على هامش مئوية الحرب العالمية الأولى لقاءات لقادة العالم، وسيكون الرئيس التركي شريكاً في العديد منها، ويتخذها مناسبة لإصدار مواقف ضاغطة، مطالباً رؤساء الدول الكبرى بمواقف عالية السقوف في القضية، سواء ما يتصل منها بكيفية مواصلة التحقيق والمحاكمة أو لجهة الإجراءات العقابية بحق الحكم السعودي وولي عهده…

المستقبل: يقال

إن إحدى الطرق التي يتبعها النظام الإيراني للالتفاف على العقوبات المصرفية وعزله عن نظام «سويفت» العالمي، هي شراء عملات الذهب لتخزينها واستخدامها في معاملاته التجارية.

الجمهورية: أسرار

إنزعاج

لا يتردّد وزير بارز في التأفف إنزعاجاً من أداء وزير من كتلته يتصرّف بتردّد وبشكل غير حاسم، على خلفية ملف حيوي يثير سخط الناس.

مجمّع

تبيّن أن تياراً سياسياً بارزاً بصدد بناء مجمّع حزبي كبير له في أعالي منطقة الضبية ليكون مقراً رئاسياً له على عقار مملوك من أحد الرهبانيات.

إهتمام

عُلم أن مرجعاً عالمياً يبدي إهتماماً كبيراً لما يجري في لبنان، لكنه في الوقت نفسه يأسف لما يبتدعه اللبنانيون من أزمات سياسية لا تفيد بلدهم.