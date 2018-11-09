فيوليت محمد الصفدي تفتقر إلى أي حيثية ؟

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يُلمّح المستقبليون إلى ما ترّدد عن توزير فيوليت (خيرالله) الصفدي، للقول أن الأمور لا تزال خاضعة للنقاش.

الحريري قد «يُعيد النظر بهذا الخيار»، خصوصاً بعد كلام المطران الياس عودة من قصر بعبدا عن «تمثيل الأرثوذكس في الوزارة أفضل تمثيل».

فُهم ذلك «اعتراضاً على توزير فيوليت لأنها تفتقر إلى أي حيثية، سوى أنها زوجة الوزير السابق محمد الصفدي».

الجوّ نفسه تردّده مصادر الرئيس ميقاتي. صحيح «تمّ الاتفاق بين الرئيسين حول هذا الأمر خلال الاجتماع الأخير الذي ضمّ رؤساء الحكومات السابقين في وادي أبو جميل». وصحيح أيضاً أن «الحريري تسلّم من ميقاتي مجموعة أسماء للاختيار منها».

لكن «الاتفاق لم يُحسم. ومنذ الاجتماع لم يعاود الرجلين النقاش بهذا الأمر». يتفق الميقاتيون مع المستقبليين بأن «الاتفاق خاضع للظروف. علينا أن نرى مسار الحكومة في المرحلة المقبلة».