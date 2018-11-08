مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم 8 تشرين الثاني 2018

A + A -

* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"



في انتظار كلمة السيد حسن نصرالله السبت المقبل لا جديد ملموسا على المستوى الحكومي باستثناء تصريحات تنقلت في الساعات الفائتة بين دار الفتوى وبرج البراجنة وعين التينة.



فدار الفتوى التي زارها اليوم كل من الوزير نهاد الشمنوق والنواب السنة المعارضون لتيار المستقبل اشارت في بيان الى وجوب التكامل في العمل بين من هم داخل الحكومة ومن هم في المجلس النيابي وهو ما حمله مصدر معني بالتأليف عبر الotv رسالة واضحة مكررة الى طالب التوزير بالاكتفاء بالمعارضة. في المقابل كان نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يشدد من برج البراجنة على ان الكرة في ملعب رئيس الحكومة الذي في استطاعته ان يدور الزوايا وان يصل الى حل معقول ومناسب ليتمثل اللقاء التشاوري السني بحسب مطلبه، علما ان مصادر حزب الله كانت اكدت للotv ان الحزب ليس وسيطا في موضوع التوزير وان على من يؤيد الوساطة ان يتحدث مع سنة 8 اذار مباشرة مشددة في الوقت عينه على ان لا وزير سنيا الا من 8 اذار ولا حكومة الا بتوزير سني من 8 اذار.



لكن في الموازاة ومن عين التينة بالتحديد لفت موقف لنائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي نسبه الى شخصه لكنه قال فيه من على هذا المنبر بالتحديد اتوجه بنداء الى معالي الوزير جبران باسيل ليقوم كزعيم كتلة برلمانية بتحرك مباشر ليساهم المساهمة الفعالة ان لم تكن الحاسمة في حل عقدة واشكال تأليف هذه الحكومة ووضع البلد على الطريق الذي يجب ان يوضع فيه.



وبعيدا من المواقف على المستوى الحكومي لفتت الانظار اليوم زيارة وزير الاقتصاد رائد خوري لعين التينة غداة شائعات تناقلها بعض وسائل الاعلام ونفاها المكتب الاعلامي للرئيس نبيه بري امس عن استقباله اليوم وفدا من اصحاب المولدات. وزير الاقتصاد اعلن ان بري كان ولا يزال داعما لقرار وزارة الاقتصاد لتنظيم قطاع المولدات وهو ليس فقط يوافق بل يشد على يد الوزارة كي تستعمل كل الوسائل القانونية المتاحة لفرض هيبة الدولة على كل الاراضي اللبنانية وهو مسرور للغاية بالنتائج التي تحققت وحاضر لاي مساعدة اذا طلبت منه وشدد خوري على ان بري كان واضحا تماما بانه لا يرغب في لقاء اصحاب المولدات ولا يريد التفاوض معهم وهو مع تطبيق القانون للنهاية.





=======================





* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"



يبدو أن وصف التأخير في الحكومة سيتحول الى أزمة فالتأليف لم يعد بيد الرئيس المكلف ولا رئيس الجمهورية والضغط بنواب السنة الستة يأخذ مداه ويشكل حدا بين استمرار تصريف الاعمال وبين صعوبة التأليف.



ببساطة، حزب الله يريد تمثيل أحد هؤلاء في الحكومة والرئيس الحريري يقول حسب أوساطه أن أحدا لم يفرض على قوى الثامن من آذار توزير أحد. كما ان الوزير نهاد المشنوق قال إن الشخصيات المعنية دخلت من الباب الخطأ.



ما هو الحل إذن؟



أوساط سياسية تقول إنها كانت تنتظر كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بعد غد السبت غير أن عنوانين سبقا هذه الكلمة فكتلة الوفاء للمقاومة أكدت الإصرار على توزير أحد النواب السنة المعنيين والشيخ نعيم قاسم قال إن الكرة في ملعب الرئيس الحريري.



الوزير المشنوق شدد على ان الرئيس الحريري لن يعتذر عن التكليف وانه لن يوزر إلا من يراه مناسبا. وذهب الوزير المشنوق الى أبعد من ذلك حين قال إنه لن يكون في الحكومة الجديدة بسبب قرار الحريري الفصل بين النيابة والوزارة.



وقبل الدخول في التفاصيل اللبنانية نشير الى انتهاء محنة مختطفات السويداء اليوم باستعادتهن من جحيم تنظيم داعش بعد أربعة أشهر ونيف من العذاب وتضارب الانباء حول الجهة التي حررتهن.





====================







* مقدمة نشرة أخبار "المنار"



ظلمة دامسة في نفق التأليف ، والرئيس المكلف في فرنسا ممددا اقامته، ولا حاجة له بالتشاور اليومي بحسب وزير داخليته نهاد المشنوق.



غياب الحريري يبدو طويلا بتصميمه وارادته ، ولكن نفس النواب المستقلين يبدو اطول برفع الصوت المطالب بتمثيل منصف في الحكومة تمسكا بثقل شعبي يفرض احترام التعددية وصولا الى حكومة تعكس المزيج اللبناني.



ولان مطلبهم حق يلقى النواب المستقلون الدعم ككل الحلفاء من حزب الله الذي اعتبر نائب امينه العام الشيخ نعيم قاسم ان من مصلحة البلد اجتماع الجميع في حكومة وحدة وطنية.



في يوميات اللبناني، ما ينذر بإرباكات في كثير من الملفات، وقضية المولدات الخاصة مؤشر على ذلك، وان بدا تطويقها قابلا للتحقق بقوة القانون والقضاء ، فكيف ومتى سيطبق القانون في ازمات تنخر الوطن وتبدل حاله من سيئ الى اسوأ؟



في العالم، لا شيء اسوأ من الظن بان الانتخابات الاميركية قد تبدل سياسات واشنطن بأخرى اقل تطرفا تجاه المنطقة، بل العكس متوقع تماما مع احتمال انفلات اي ازمات تندلع في الداخل الاميركي نحو زوايا متفرقة من العالم، حيث يكون كيان الاحتلال الاكثر استفادة من الضجة المفتعلة تامينا لخط تعاون خليجي طويل يطعن بام القضايا والملايين من ابناء فلسطين المنتشرين في الارض نضالا وصمودا.



في اليمن صمود اسطوري متواصل على الساحل الغربي يشتت قوى العدوان ويربك خيارات الرياض وواشنطن .. وفي سوريا ، انجازات مستمرة للجيش اخرها تحرير المختطفات من ابناء محافظة السويداء من يد ارهابيي داعش.. العملية وصفت بالنوعية، وتؤكد مستوى اخر من جهوزية الجيش السوري في محاربة الارهاب.





===================







* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"



خمسة اشهر والرئيس سعد الحريري يقوم بتدوير الزوايا، لا تكاد ان تغلق طريق امام التأليف حتى يسارع الى بذل الجهود لفتحها. ولا تكاد ان تنشأ عقدة من هنا او من هناك حتى يسارع الى تدوير الزوايا في سبيل حلها.



استنفد كل الجهود لتدوير الزوايا، حتى باتت الزوايا معدومة امام التأليف، وتهيأت الظروف والاحوال لاعلان التشكيلة واصدار مراسيم تسمية الوزراء.



في ربع الساعة الاخير، وبينما كان الرئيس المكلف يحمل حقائب التأليف الى القصر الجمهوري، وبينما كان الرئيس نبيه بري يحزم امره للصعود الى القصر للمشاركة في مراسم التأليف، رمى حزب الله عقبة النواب الستة، وما ادراك ما العقبة، فك رقبة، ام قيد حول رقبة الحكومة.



يقول حزب الله ان الكرة في ملعب الرئيس المكلف، وهذا امر صحيح.. كرة التأليف والتزام الدستور ورفض كل اشكال المساس بصلاحيات رئيس الحكومة هي في ملعب الرئيس الكلف . لكن يا ترى في ملعب من كرة التعطيل والعرقلة واختراع الكتل المركبة.



“حزب الله” مسؤول عن تدوير زوايا الملاعب والتخلي عن سياسة الدوران حول العقد.





====================







* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"



إنه بلد "ألالف فضيحة وفضيحة "...



في كل ملف يطرح ، وفي كل أزمة تستجد ، تكون الفضيحة خلف الباب ... فضيحة اليوم مرتبطة بالمولدات وأصحابها ... أصحاب المولدات، في معظمهم ، رؤساء بلديات أو أعضاء مجالس بلدية ، أو حتى مخاتير ... وإذا لم يكونوا اصحابها فهم شركاء في استثمارها ، وإذا لم يكونوا شركاء استثمار فهم متواطئون مع أصحابها بالتغطية عليهم وبتنظيم المغانم.



وهكذا يصح القول : " وزارة الداخلية والبلديات ... والمولدات " ...



وإذا كانت الدولة جادة في معالجة جذرية لفضيحة المولدات ، وهي جادة على ما يبدو ، فإن المعالجة يفترض أن تبدأ باستدعاء رؤساء بلدياتْ ، فهؤلاء نالوا ثقة ناخبيهم ليتولوا إنماء بلداتهم وقراهم ومدنهم، لا ليتحولوا إلى أصحاب مولدات وشركاء فيها ، وما يدعوا إلى الدهشة ، أن رؤساء البلديات معروفون من الناس ومن الوزارات المعنية ومن الأجهزة الأمنية والرقابية ، فلماذا يتركون " ليسلخوا جلد الناس " ...



هذا الملف فتح ، ولا يجوز إقفاله إلا بعد محاسبة هؤلاء الذين فرطوا بثقة ناخبيهم ... والناخبون مدعوون الى الإبلاغ عن الذين تجاوزوا حدود السلطة المعطاة لهم, وسهلوا استخدام المنشآت العامة ، وتغاضوا عن مخالفات هائلة قام بها أصحاب المولدات.



فكيف لا يتغاضى رئيس البلدية عن المخالفة ، إذا كان هو صاحب المولد او شريكا فيه ؟ هل يسطر محضر ضبط بنفسه ؟



محاربة الفساد تبدأ بالحلقة الأصغر في السلطة الإدارية المحلية ، وهي البلدية ، فهل يبادر الوزير المعني ؟ وهل تتحرك أجهزة التفتيش للبدء بوضع حد لظاهرة " بلديات المولدات " أو "لمولدات البلديات "؟



الناس في الإنتظار على أحر من ضوء الشموع .



في غضون ذلك، العقدة السنية التي تعيق تشكيل الحكومة تراوح مكانها وتزداد تعقيدا، ومن مؤشرات هذه الخلاصة قول نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن حزب الله يدعم سنة 8 آذار في حقهم ، والكرة في ملعب الرئيس الحريري.



مصادر المستقبل سارعت إلى الرد على قاسم فرأت ان الكرة موجودة فقط في ملاعب التعطيل ، والجهة المسؤولة عنه معروفة ... وتابع المصدر: الرئيس المكلف يلتزم حدود الدستور ولن يحول تأليف الحكومة إلى ملعب تتبارى فيه العراقيل والمسؤولون عن العرقلة. وتختم مصادر المستقبل :الرئيس الحريري انجز مهمته في تدوير الزوايا، وعلى الآخرين ان يوقفوا تدوير العقد.





======================







* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"



لا يزال حزب الله بقياداته ونوابه وكوادره ينفخ في فنجان ازمة تشكيل الحكومة مضخما اشرعة سنة الثامن من اذار ومعززا تمسكهم بتوزير احدهم، ويعطي الحزب دعمه هذه الفئة بعدا اخلاقيا وسياسيا بما يحول تراجعه عن موقفه الى خسارة اخلاقية وسياسية.



ترجمة هذا التصلب تتجلى في توسيع سنة المعارضة تحركهم بحيث شمل مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان الذي استقبلهم بكياسته المعهودة لكن وفي تعبير عن عدم اقتناعه بأحقية ما يطالبون به نصحهم باللجوء الى المعارضة في المجلس النيابي.



ولعل الابلغ في توصيف الاشكالية التي تعترض توزيرهم كان الوزير نهاد المسنوق الذي قال انهم دخلوا معادلة توزيرهم من الباب الخطأ اي انهم طرقوا باب حزب الله، ومن المتوقع ان يسمع هؤلاء جوابا مماثلا من البطريرك الراعي المتوقع ان يزوروه في الساعات المقبلة.



في المقلب الاخر، الرئيس الحريري على موقفه الرافض لتوزير اي من سنة 8 اذار، ورغم ضغوط حزب الله لا يرى ان الكرة في ملعبه وهو يستند الى دعم اسلامي ديني وسياسي والى ثبات الرئيس ميشال عون في موقفه الداعم له.



وما يزيد افق التاليف رمادية ان اللبنانيين الذين اعتادوا ان تاتيهم وساطة منقذة من الخارج يتوجسون الان من ان تأتيهم العقوبات الاميركية على ايران وحزب الله بما يقلقهم على مستقبلهم الاقتصادي والحياتي خصوصا ان ادارة ترامب تدير اذنا صاغية للتحريض الاسرائيلي على لبنان.



حياتيا، الكباش مستمر بين اصحاب المولدات ووزارتي الاقتصاد والعدل وسط قناعة الوزيرين خوري وجريصاتي بانهما حققا انتصارا ولو بالنقاط في الجولة الاولى من المعركة علما بأن اصحاب المولدات يواصلون الرفض والمقاومة ولو اقلعوا عن تعتيم امسيات اللبنانيين ولياليهم.





====================







* مقدمة نشرة اخبار "الجديد"



ذوبوه ورموا بقاياه في البئر هي نهاية صحافي شغلت قضيته العالم شهرا إلى أن حسمت تركيا الشك باليقينوالنتيجة : لا جثة لجمال خاشقجي إذ أعلن مصدر في مكتب المدعي العام التركي أن الجثة قد تم محوها كليا التحقيقات التركية أظهرت أنه عثر في بيت القنصل السعودي على بقايا أسيد الهيدروفلوريك ومواد كيميائية أخرى في العينات التي أخذت من بئر بيت القنصل المتواري عن الظهور منذ استدعائه إلى المملكة.



كل الدلائل كانت تشير إلى استحالة العثور على الجثة وكل الدروب تقاطعت عند فرضية إخفائها حد تذويبها لكن أن تكون نهايتها في مجاري الصرف الصحي فتلك مسألة لم يعد فيها نظر في سجلات المواقف من القضية وخصوصا من الرأس المدبر الذي أفتى في تلك الخاتمة الصحافي في نيويورك تايمز توماس فريدمان شبه عملية تصفية المعارضين بتلك التي ينفذها الموساد الإسرائيلي مضيفا إن ولي العهد محمد بن سلمان أراد هو ومن حوله من رجال أقوياء استعراض نفوذهم وانتهى الأمر بعملية القتل الغبية والخبيثة والمجنونة لجمال خاشقجي.



الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي ترنحت مواقفه في القضية منذ البدء استمهل أسبوعا ليدور زوايا موقفه على أن يكون رأيه قويا للغاية بحسب قوله لكنه ترك توعده الغامض ريثما يلتقي نظيره التركي رجب طيب أردوغان في باريس وليزيح العبء عن كاهله أعلن أنه سيشرك الكونغرس بقوة في تحديد ما يجب فعله.



تركيا أوقفت تتبع الأثر ورفعت الكلفة بينها وبين الرأي العام بإظهار الحقيقة.



أما في لبنان فلم يرصد أثر لعودة الرئيس المكلف سعد للحريري من نقاهته الفرنسية وليس هناك ما يستدعي قطع الإجازة إذ من الواضح أن الأزمة ليست بحاجة الى تشاور يومي وهو ما أفتى فيه وزير الداخلية نهاد المشنوق من دار الفتوى حيث قال إن النواب السنة المستقلين دخلوا للمطالبة من الباب الخطأ ومن خلال طرف سياسي غير مناسب لتسمية أحد منهم . موقف المشنوق تلاقى وموقف المفتي عبد اللطيف دريان الذي وبحسب معلومات الجديد سجل عتبه على النواب خلال لقائهم ومازحهم بالقول لقد تأخرتم في الزيارة دخل النواب دار الفتوى على أمل الخروج بوزير فكان جواب دريان أن الموضوع ليس طائفيا العقدة سياسية وحلها يكون بالسياسة، "ويا دار ما دخلك شر".





======================







* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"



جبهة التأليف الحكومي على برودتها ومولداته مطفأة في مقرات الرسميين مباشرة بهذا الاستحقاق، في هذه المقرات لا حراك فاعلا ولا موقف حاسما بشأن التأليف بانتظار مبادرة ما من شأنها انتشال الملف الحكومي من عثراته.



مسألة تمثيل النواب السنة المستقلين العتيدة حاضرة دوما وهذه المرة حطت في دار الفتوى التي أمها وفد منهم فاستمع من مفتي الجمهورية الى موقف عماده ان الدار مفتوحة لجميع اللبنانيين ولا تفرق بينهم، ومن دار الفتوى اعتبر الوزير نهاد المشنوق ان هؤلاء النواب دخلوا حلبة المطالبة بتوزيرهم من خلال طرف سياسي غير مناسب، الطرف المقصود هو حزب الله الذي كرر اليوم رمي الكرة في ملعب الرئيس المكلف مؤكدا ان في استطاعة الاخير تدوير الزوايا والوصول الى حل يسمح بتمثيل اللقاء التشاوري. ومن زاوية اخرى اطل عبر الـ nbn نائب متمايز عن سنة المستقبل واللقاء التشاوري مؤكدا ان التمثيل السني لم يعد حكرا على تيار معين، النائب فؤاد مخزومي الذي ورد هذا التأكيد على لسانه طرح للتوزير واحدا من ثلاثة نجحوا في الانتخابات من دون تحالفات، وهم، هو شخصيا ونجيب ميقاتي واسامة سعد.



بعيدا من الشأن الحكومي وتفرعاته ودهاليزه يحضر رئيس مجلس النواب نبيه بري مطرقته لجلسات التشريع المقررة الاثنين والثلاثاء المقبلين ويشدد على ان التشريع أكثر من ضرورة ولن نسمح بالتعطيل فالمجلس سيد نفسه يؤكد رئيسه، في الشأن السوري نجح الجيش في تحرير مختطفات السويداء بعد معركة طاحنة مع داعش في منطقة حنينة شمال شرق تدمر.





====================================================================