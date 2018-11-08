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حماية المستهلك تُسلّم لائحةَ المخالفين من أصحاب المولدات في عددٍ من المحافظات الى خوري

8
NOVEMBER
2018
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في استكمال للخطوات التي بدأتها وزارة الاقتصاد لتنظيم عمل المولدات الكهربائية في الزامها تركيب العدادات لتحديد ساعات القطع، وتزامنا مع المؤتمر الصحافي المشترك بين وزير الاقتصاد رائد خوري ووزير العدل سليم جريصاتي الذين اكدا على ملاحقة المخافلين، اصدر مديرية حماية المستهلك لائحة تتضمن اسماء اصحاب المولدات الكهربائية الذين قاموا باطفاء مولداتهم في مختلف المناطق اللبنانية مخالفين بذلك قرارات وزارة الاقتصاد. 

وتتضمن هذه اللائحة حوالي ثمانية وستون اسما من محافظتي بيروت وجبل لبنان وحوالي ثمانية وستون من محافظة الشمال وحوالي تسعة عشر اسما من محافظة الجنوب. مجموعهم مئة وخمسة وخمسين اسما.

احال وزير الاقتصاد رائد خوري اللائحة الى وزارة العدل حيث استلمها وزير العدل سليم جريصاتي الذي احالها بدوره الى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود. وفي الاحالة قال جريصاتي ان المذكورين في اللائحة محالين الى النيابة العامة التمييزية على اعتبارهم مؤتمرين ومشاركين في التعد على الحقوق والواجبات المدنية وحرية العمل والتمرد على السلطة العامة واغتصاب ملك عام ومخالفة التدابير الصادرة عن السلطة. طالبا اتخاذ الاجراءات اللازمة بالسرعة القصوى الممكنة تمهيدا للحكم باقصى العقوبات على جميع الفاعلين والمتورطين في هذا الاجرام العمدي، ومشيرا الى انه سيحيل اللوائح التي سترد تباعا من المديرية عن باقي المحافظاتوذلك تسهيلا لعمل النيابة العامة التمييزية والنيابات التابعة والاجهزة الامنية المكلفة بالرصد والملاحقة. 

وفي معلومات الاوتي في انه سيتم استدعاء هؤلاء في جرمين، جرم اول بعدم تركيب العدادات وجرم ثان بالقيام بقطع الكهرباء عن الناس. سيتم استجعاءهم على ان يوقعوا تعهد لدى الضابطة العدلية بتركيب العدادات وفق اسعار وزارة الطاقة والا فاتخاذ التدابير اللازمة. ابرز هذه التدايبر تسطير محاضر ضبط وتشدد في ملاحقتها وتنفيذها. اما جرم اطفاء المولدات وقطع الكهرباء عن الناس فهو جرم مستقل ستتم الاحالة فيه الى المحاكمة.

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