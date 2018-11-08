حمدان: من السذاجة ان نصدق ان وائل وهبة ابو فاعور ناطق باسم روسيا!

والأدهى من ذلك أن يصبح وائل وهبة أبو فاعور ناطقاً رسمياً باسم الخارجية الروسية عوضاً عن أن تكون السفارة الروسية في بيروت هي التي تعلن عن أي مسار سياسي يتعلق بالواقع اللبناني خاصة أن فريق وائل وهبة أبو فاعور على مدى السنوات الماضية كان في الجهة المعادية لروسيا في الساحة السورية وتصاريح معلمه وليد جنبلاط بالتهجم على القيادة الروسية التي أطلقها لم يمر عليها الزمن ولم يجف حبر حقدها على روسيا