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من هو مطران بيروت الجديد المطران جورج بقعوني وُلد في بيروت في 16 أيار 1962. بعد مهنة في القطاع المصرفي التحق بمعهد القديس بولس في حريصا حيث درس الفلسفة واللاهوت. رُسم كاهنًا لأبرشية بيروت في 30 تموز 1995 على يد المتروبوليت حبيب باشا.

أُسندت إليه عدة مهمات في خدمة الرعايا ولجماعات الشبيبة والقيمية العامة. عُيّن رئيسًا للإكليريكية البطريركية الكبرى في الربوة في أيلول 1998 حيث خدم لمدة ست سنوات. انتخبه السينودس في 22 حزيران 2005 خلفًا للمطران جان حداد على أبرشية صور وقَبِل السيامة الأسقفية في كنيسة القديس بولس في حريصا في 27 تشرين الثاني 2005 بوضع يد البطريرك غريغوريوس الثالث لحام. يُعاونه الأساقفة جان حداد وجوزيف كلاس. يعمل كذلك مدبّرًا بطريركيًا لأبرشية حمص وحماه ويبرود في سوريا منذ 6 أيلول 2010.

المطران جورج وديع بقعوني، متروبوليت صور للروم الكاثوليك سابقا، رئيساً لأبرشية عكا وحيفا والناصرة وسائر الجليل.