لماذا اعتذر محمد بن سلمان من مسن سعودي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر فيه رجل مسن وهو يطلب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن يتناول القهوة في منزله.

وطالب مسن سعودي من منطقة القصيم ولي العهد بأن يتناول القهوة في منزله، وقال له "إنها جاهزة".

وردّ محمد بن سلمان على الرجل أنه مرتبط بزيارة رسمية مع الملك سلمان في منطقة حائل، ووعد الرجل بتلبية طلبه.

وقال الرجل لمحمد بن سلمان إن كل أولاده في خدمة ولي العهد، ورد الأخير بقوله: "إنهم أخوان".

وكان محمد بن سلمان فى زيارة رسمية إلى منطقة حائل، حيث استقبل الملك سلمان الذي زار المنطقة.