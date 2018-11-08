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حمدان يهنئ اهل السويداء على تحرير الرهائن

8
NOVEMBER
2018
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توجه العميد مصطفى حمدان بالتهنئة الى اهلنا بني معروف الكرام في محافظة السويداء على تحرير الرهائن من النساء والاطفال والقضاء على بؤرة الارهاب الداعشية التي اختطفتهم
كما حيا أبطال الجيش العربي السوري على ما قاموا به من واجب وطني بالحفاظ على أمن وسلامة كل المواطنين السوريين على أرض سوريا العربية وهذا يؤكد أن الجمهورية العربية السورية بقيادتها وعلى رأسها سيادة الرئيس بشار الأسد وأهلنا السوريين وجيشهم الباسل سيحرزون النصر النهائي في القريب العاجل على كل الارهابيين وليخسأ الخاسؤون من الذين يراهنون سواء من العملاء والخونة الذين يسرحون ويمرحون في اسطنبول وباريس وانكلترا والقاهرة والرياض.
كما هم أيضاً هؤلاء العبيد المأمورون لعبيد مأمورين في الساحة اللبنانية الذين كانوا يراهنون على احداث الفتنة والتخريب في جبل العرب، هؤلاء الذين يديرهم فيلتمان والمخابرات الأميركية ومن لف لفهم وكبيرهم وليد جنبلاط، وهم اليوم يدركون تماماً ان الجمهورية العربية السورية ستبقى منتصرة دائماً وينتصر معها كل الأوفياء وأبناء العروبة على امتداد الأمة وكل أعدائها مهزومون مهزومون مهزومون.

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