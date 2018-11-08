مستشارة وزارة الطاقة والمياه في جولة إنمائية على بعض قرى المتن الاعلى

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جولة إنمائية على بعض قرى المتن الاعلى في قضاء بعبدا :

قامت مستشارة وزارة الطاقة والمياه السيدة رندا نمر مع منسق التيار الوطني الحر في قضاء بعبدا السابق السيد ربيع طراف والحالي السيد بشارة ابي جرجس بجولة على بلدات راس الحرف، عين موفق، قتالة، الكحلونية، حارة حمزة، الشبانية، فالوغا، قرنايل وجوار الحوز حيث قامت وزارة الطاقة والمياه بدراسة وتلزيم مشاريع مياه شفة ومشاريع ري ومشاريع مجاري شتوية .

التقى الوفد رؤساء البلديات والمخاتير واطلع على سير العمل في تنفيذ المشاريع. واستمع الوفد الى إحتياجات البلدات وتمت معالجة بعض المشاكل والنواقص

اختتمت الجولة بغداء اقامته بلدية جوار الحوز على شرف الوفد والبلديات المذكورة اعلاه حيث تم شكر وزارة الطاقة والمياه والتيار الوطني الحر على جهودهم لإنماء المنطقة ورفع الحرمان.

بعبدا في ٨-١١-٢٠١٨