نكد: نأمل ان تتحول التوصية النيابية الى قانون نافذ يوم الاثنين

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نوه مدير عام شركة كهرباء زحلة المهندس اسعد نكد بما صدر عن لجنة الطاقة والمياه البرلمانية لناحية التوصيات التي صدرت عنها بما يخص استمرار تامين الطاقة 24\24 عبر شركة كهرباء زحلة كما هو الحال منذ اربع سنوات مع ما يرافقها من خدمات مميزة .كما استغرب نكد ان يصار الى بحث مواضيع مالية وادارية تخص الشركة داخل اللجنة بغياب اي ممثل عن شركة كهرباء زحلة حيث غاب عن اللجنة اهم معلومة وهي ان الشركة كانت ولازالت منذ 25 سنة تقدم جميع ميزانياتها للدولة وهذا ما هو موثق لدينا .

وامل نكد ان تنسحب ايجابية لجنة الطاقة والمياه على الجلسة التشريعية المزمع عقدها يومي الاثنين والثلاثاء حتى تكون فرحة الزحليين والبقاعيين مكتملة لان ما صدر اليوم هو توصية والتمديد يكون بنتيجة تصويت النواب يوم الاثنين او الثلاثاء المقبلين.