تسليم جائزة IAAF Awards لمسابقة مؤسسة إيناس أبو عياش في جامعة البلمند (الصور بعدسة الزميل جورج فغالي)

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أقامت مؤسسة إيناس أبو عياش الخيرية حفل عرض مشاريع الطلاب المشاركين في مسابقة جائزة IAAF AWARDS لمؤسسة إيناس أبو عياش الخيرية في جامعة البلمند، وذلك بحضور رئيس الجامعة الدكتور الياس وراق، والسيدة إيناس أبو عياش، رئيسة مؤسسة إيناس أبو عياش الخيرية والوزير جان اوغاسبيان، وزير شؤون المرأة، والنائب السابق الدكتور فادي كرم، وسفيرة لبنان في إيطاليا السيدة ميرا ضاهر، إضافة إلى عمداء كليات ومدراء في جامعة البلمند وأساتذة وطلاب.

في البداية، تمّ عرض فيلم وثائقي عن أهداف مباراة IAAF Awards لاختيار أفضل مشروع من أربعة مشاريع تمَ اختيارها في شهر أيلول الماضي.

في كلمته الافتتاحية، أشاد رئيس جامعة البلمند الدكتور الياس وراق بمبادرة السيدة إيناس أبو عياش القيّمة، التي تهدف إلى تشجيع الشباب اللبناني وتمكينه من تجسيد إبداعه الفكري بمشاريع متألقة جوهرًا ومضمونًا. كما أضاف أن هذه المبادرة تساهم في تحقيق أحلام الشباب اللبناني الناهض، التي تنبع من صميم المؤسسة، حيث يتناغم شعارها Dare to dream مع إنجازاتها الوطنية.

وأضاف: "كم نحن بحاجة لمثل هذا الشعار في زمننا هذا. نعم نحن بحاجة لحلم كبير، حلم جامعة تكبر بأبنائها ليعلو بلدهم إلى مصاف الدول التي تحترم حقوق شعبها وتحترم كرامة مواطنيها. هذا الشعار هو أيقونة لكل من يرغب بحياة كريمة. فمن لا يجرأ أن يحلم، لا يجرأ أن يعيش".

وختم قائلًا أن جامعة البلمند معنية اليوم أكثر من أي وقت مضى للعمل مع شركاء من الجمعيات المدنية مثل مؤسسة إيناس أبو عياش الخيرية لاسترجاع ثقة المواطن في وطنه، حيث لا تذهب قدراته سدًى،

بل يكون لها الأثر العميق في تطوير لبنان اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا، خاتمًا بالقول أن المشاريع التي سيعرضها طلابنا اليوم هي خير دليل على ذلك.



بدورها، شكرت السيدة إيناس أبو عياش جامعة البلمند وكل الذين ساهموا في إنجاح هذه المبادرة.

من ثم توجهت إلى الطلاب وعبّرت عن دعمها لهم، إذ لديهم كل الحق أن يتجرؤوا ويحلموا، وختمت بالقول أن الحلم يبدأ بفكرة تتحوّل إلى واقع ثم يُترجم إلى حقيقة.

من ثم، قام الطلاب بعرض مشاريعهم أمام اللجنة والحضور بهدف اختيار المشروع الأفضل.

وتألفت لجنة التحكيم من رئيسة المؤسسة السيدة إيناس أبو عياش ووزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان وسفيرة لبنان في إيطاليا السيدة ميرا ضاهر وعميد القبول والتسجيل في جامعة البلمند الدكتور وليد مبيض، والدكتور جورج بحر.

وقد اختارت اللجنة مشروع Clean 2O لكل من الطلبة محمد زياد فخر الدين، وماهر ماضي، ورمزي بوخليل وقدمّت لهم جائزة مادية قيمتها عشرة آلاف دولار أميركي.