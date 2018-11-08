فرعية صناديق الاستثمار الخاص انهت دراسة القانون.. كنعان: القانون خطوة جريئة للمنافسة وسنعمل على وضع نظام خاص بالصلح والافلاس

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عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لبحث واقرار صناديق الاستثمار الخاص جلسة بحضور النواب: أمين شري، الان عون، جورج عقيص، والقاضي محمد فواز عن وزارة العدل، ولؤي الحاج شحادة عن وزارة المال، وبيار كنعان عن هيئة الاسواق المالية، وياسمين خوري عن رئاسة الحكومة، وغادة سفر عن وزارة الاقتصاد ومارلين نعمة عن وزارة الاقتصاد.

واستمعت اللجنة الى مصرف لبنان ووزارات المال والاقتصاد والعدل، لاسيما في ما يتعلّق بالمادة 3، التي تنص على استثناء هذا النوع من الشركات من أحكام الصلح والافلاس، اي من مجمل الباب الخامس من قانون التجارة اللبناني.

وبعد النقاش، قررت اللجنة تعديل المادة 3 بما يتناسب مع تأمينالضمانات الكافية للمستثمرين للمساهمة بتسويق صناديق الاستثمار اللبنانية والمحافظة على الأصول القانونية التي تضمن الحقوق.

وطلب كنعان في ختام الجلسة تحضير التعديلات التي تم التفاهم عليها، تمهيداً لصياغة التقرير النهائي ورفعه الى اللجان المشتركة.

وعقب الجلسة، وصف كنعان القانون بالخطوة الجريئة لتطوير القوانين اللبنانية، لتتيح المنافسة اللبنانية على جذب الاستثمارات، ضمن تشريعات متطورة وضامنة للحقوق، وسنكمل عملنا لوضع نظام خاص، يعنى بأحكام الصلح والافلاس المتعلّقة بصناديق الاستثمار، تماشياً مع التشريعات العالمية.