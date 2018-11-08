اعتصام ١٢ تشرين امام كهرباء زحلة .. يوم لاسترداد الحق و انتصار الضوء على الظلمة

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تتواصل استعدادات اهالي زحلة و17 قرية ضمن امتياز كهرباء زحلة الى ما اطلق عليه "اليوم الكبير" اي الاثنين المقبل الذي سيشهد جلسة تشريعية في مجلس النواب ومن ضمن بنودها مشروع التمديد لامتياز كهرباء زحلة والذي سيقابله تجمعا امام شركة كهرباء زحلة عند الساعة الحادية عشرة .

الدعوات الى هذا اليوم الكبيرلم تستكين وسيكون يوما مفصليا بين النور والظلمة بين منطق مافيا المولدات التي اغرقت كل لبنان بالعتمة في ظل العجز الرسمي وبين منطقة الضوء الذي لم ترهبه العواصف وكل الاعاصير والجهل وسيبقى منتصرا ومضئيا على اكثر من 200 الف بقاعي .

سيكون اليوم الكبير لزحلة و17 قرية يتباهون بانارتهم التي لم تنقطع وهي قرى شطبت من اجندتها حكايا الشموع والقناديل والمولدات.

الكل مدعو للمشاركة من مجتمع اهلي الى المدارس ورؤوساء البلديات والمخاتير ومشايخ واباء واندية رياضية واجتماعية وفعاليات اقتصادية ،الكل سيكون حاضرا لينتصر على العتمة .