في لبنان.. عملية استباقية تحبط واحدة من أخطر عمليات التهريب!

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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ــ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار قيام شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي بمتابعة شبكات التهريب والاتجار بالمخدرات، وبعد عمليات رصد ومراقبة دقيقة لعدة أشهر، تمكنت من تحديد 4 شبكات خطيرة مختصة بتهريب كميات كبيرة من مادة الحشيشة وحبوب الكبتاغون من لبنان الى مصر وليبيا عن طريق استخدام بعض المرافئ اللبنانية والسورية، ومعرفة كامل هوية افرادها، وهم:

-ح. ا. (مواليد العام 1979، لبناني)

- ح. ر. (مواليد العام 1959، لبناني)

- ع. ر. (مواليد العام 1959، لبناني)

- ع. ر. (مواليد العام 1986، لبناني)

- ح. ا. (مواليد العام 1973، لبناني)

- ع. ج. (مواليد العام 1988، لبناني)

- س. ج. (مواليد العام 1972، لبناني)

- ن. ح. (مواليد عام 1961، لبناني)

- ح. ز. (مواليد عام 1967، لبناني)

- خ. م. (مواليد عام 1991، لبناني)

- ع. د. (مواليد عام 1977، سوري)

- م. ا. (مواليد عام 1975، سوري)

من خلال عمليات المتابعة والرصد، تمكنت شعبة المعلومات من تحديد معظم أعضاء تلك الشبكات، وتبين أن إحداها بصدد التحضير لعملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات الى احدى الدول العربية، وقد عملت القطعات المختصة في هذه الشعبة على تحديد موقع المستودع التابع للشبكة في حي "الاميركان" في الضاحية الجنوبية، والذي تم استئجاره لتخزين كمية كبيرة من المخدرات المجهزة

للتهريب الى مصر، وذلك بالتنسيق مع أحد المخلصين الجمركيين مقابل مبلغ وقدره 200 ألف دولار أميركي، بحيث دفع للأخير دفعة أولى وقدرها 65 مليون ليرة لبنانية على أن يقبض باقي المبلغ بعد نجاح عملية التهريب.

على أثر ذلك، تم تحديد ساعة الصفر للانطلاق لتنفيذ عمليات التوقيف لجميع أفراد تلك الشبكات في آن واحد في مختلف المناطق اللبنانية، وذلك بالتزامن مع مداهمة المستودع المذكور.

بتاريخ 1/11/2018، نفذت مجموعات من القوة الخاصة في شعبة المعلومات عملية نوعية متزامنة وخاطفة، تم خلالها توقيف جميع المذكورين في مناطق: السان تريز وحي "الاميركان" في الضاحية الجنوبية، مطار رفيق الحريري الدولي، عرمون ، سعدنايل، اللبوة وزحلة، وفي الوقت ذاته تم مداهمة المستودع حيث عثر بداخله على حوالي: 2.2 طن من مادة حشيشة الكيف موضبة داخل قساطل المنيوم ومعدة للتهريب إلى الخارج .

وبتفتيش منازل الموقوفين تم ضبط 8 اسلحة حربية ومسدسات ومناظير حربية وجعبة عسكرية و4 بنادق وكمية كبيرة من الذخائر، ومبالغ مالية تقدر بحوالي 63 ألف دولار أميركي و25 مليون ليرة لبنانية، وكذلك مبالغ مالية من العملات الهندية والإيرانية والإماراتية والسورية واليابانية واليورو وعدد كبير من الشيكات المصرفية، وتم ضبط جواز سفر لبناني مزور كان يستخدمه أحد الموقوفين من الجنسية السورية، و 4 لوحات سيارات تحمل أرقام مزورة.

بالتحقيق معهم، اعترفوا انهم يشكلون خلايا لعدة شبكات لتهريب المخدرات من لبنان الى دول عربية منها مصر وليبيا عبر عدة موانئ لبنانية وسورية، كما اعترفوا بتنفيذ أكثر من 20 عملية تهريب لمادة حشيشة الكيف وذلك منذ حوالي 3سنوات ولغاية تاريخه.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، والتحقيق مستمر معهم بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف باقي المتورطين بالقضية.