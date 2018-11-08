living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

في لبنان.. عملية استباقية تحبط واحدة من أخطر عمليات التهريب!

8
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ــ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

 

في إطار قيام شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي بمتابعة شبكات التهريب والاتجار بالمخدرات، وبعد عمليات رصد ومراقبة دقيقة لعدة أشهر، تمكنت من تحديد 4 شبكات خطيرة مختصة بتهريب كميات كبيرة من مادة الحشيشة وحبوب الكبتاغون من لبنان الى مصر وليبيا عن طريق استخدام بعض المرافئ اللبنانية والسورية، ومعرفة كامل هوية افرادها، وهم:

 

-ح. ا. (مواليد العام 1979، لبناني)

- ح. ر. (مواليد العام 1959، لبناني)

- ع. ر. (مواليد العام 1959، لبناني)

- ع. ر. (مواليد العام 1986، لبناني)

- ح. ا. (مواليد العام 1973، لبناني)

- ع. ج. (مواليد العام 1988، لبناني)

- س. ج. (مواليد العام 1972، لبناني)

- ن. ح. (مواليد عام 1961، لبناني)

- ح. ز. (مواليد عام 1967، لبناني)

- خ. م. (مواليد عام 1991، لبناني)

- ع. د. (مواليد عام 1977، سوري)

- م. ا. (مواليد عام 1975، سوري)

 

من خلال عمليات المتابعة والرصد، تمكنت شعبة المعلومات من تحديد معظم أعضاء تلك الشبكات، وتبين أن إحداها بصدد التحضير لعملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات الى احدى الدول العربية، وقد عملت القطعات المختصة في هذه الشعبة على تحديد موقع المستودع التابع للشبكة في حي "الاميركان" في الضاحية الجنوبية، والذي تم استئجاره لتخزين كمية كبيرة من المخدرات المجهزة
للتهريب الى مصر، وذلك بالتنسيق مع أحد المخلصين الجمركيين مقابل مبلغ وقدره 200 ألف دولار أميركي، بحيث دفع للأخير دفعة أولى وقدرها 65 مليون ليرة لبنانية على أن يقبض باقي المبلغ بعد نجاح عملية التهريب.

 

على أثر ذلك، تم تحديد ساعة الصفر للانطلاق لتنفيذ عمليات التوقيف لجميع أفراد تلك الشبكات في آن واحد في مختلف المناطق اللبنانية، وذلك بالتزامن مع مداهمة المستودع المذكور.

 

بتاريخ 1/11/2018، نفذت مجموعات من القوة الخاصة في شعبة المعلومات عملية نوعية متزامنة وخاطفة، تم خلالها توقيف جميع المذكورين في مناطق: السان تريز وحي "الاميركان" في الضاحية الجنوبية، مطار رفيق الحريري الدولي، عرمون ، سعدنايل، اللبوة وزحلة، وفي الوقت ذاته تم مداهمة المستودع حيث عثر بداخله على حوالي: 2.2 طن من مادة حشيشة الكيف موضبة داخل قساطل المنيوم ومعدة للتهريب إلى الخارج .

 

وبتفتيش منازل الموقوفين تم ضبط 8 اسلحة حربية ومسدسات ومناظير حربية وجعبة عسكرية و4 بنادق وكمية كبيرة من الذخائر، ومبالغ مالية تقدر بحوالي 63 ألف دولار أميركي و25 مليون ليرة لبنانية، وكذلك مبالغ مالية من العملات الهندية والإيرانية والإماراتية والسورية واليابانية واليورو وعدد كبير من الشيكات المصرفية، وتم ضبط جواز سفر لبناني مزور كان يستخدمه أحد الموقوفين من الجنسية السورية، و 4 لوحات سيارات تحمل أرقام مزورة.

 

بالتحقيق معهم، اعترفوا انهم يشكلون خلايا لعدة شبكات لتهريب المخدرات من لبنان الى دول عربية منها مصر وليبيا عبر عدة موانئ لبنانية وسورية، كما اعترفوا بتنفيذ أكثر من 20 عملية تهريب لمادة حشيشة الكيف وذلك منذ حوالي 3سنوات ولغاية تاريخه.

 

أجري المقتضى القانوني بحقهم، والتحقيق مستمر معهم بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف باقي المتورطين بالقضية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout