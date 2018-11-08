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من يحمي المواطنين ومصالحهم؟ النائب إدكار طرابلسي: لا لإطفاء المولدات ولا لتهديد الناس والدولة

8
NOVEMBER
2018
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حذّر النائب إدكار طرابلسي من تفاقم أزمة المولدات متوجها إلى أصحابها بالقول: إطفاء مولداتكم قد يكون سبباً في إطفاء شعلة الحياة عن مرضى بحاجة إلى آلة أوكسيجين، أو أبناء علقوا في المصاعد أو يدرسون على ضوء الشموع، وكأنكم بذلك تعيدوننا إلى ظلمة أيام الحرب التي نأمل أن تكون قد ولّت إلى غير رجعة.
 
ودعا طرابلسي هؤلاء إلى ألإحتكام إلى ضمائرهم والقضاء إلى إتخاذ كل تدبير ممكن يعيد الامور إلى نصابها الصحيح.
 
وحذّر طرابلسي من جهة ثانية من إقامة معمل تفكك حراري للنفايات قرب المرفأ في بيروت عند مدخل العاصمة الشمالي، بسبب الضغط الهائل الذي ستشكله مئات شاحنات النفايات والنقل الخارجي ما سيزيد زحمة السير الخانقة أصلا الامر الذي سيرتد سلباً على حركة الاستيراد والتصدير وعمل المرفأ الذي يعاني أصلا من سوء شبكة الطرقات التي تربطه بسائر المناطق ومنها الى الدول العربية، هذا من دون ان نذكر دخول وخروج مئات الاف الموظفين الى العاصمة للعمل والدرس فيها. 
 
وأشاد النائب طرابلسي من جهة ثانية بالجهود الموضوعة لولادة البطاقة الصحيّة والتي هي ثمرة نضال مشترك لمختلف الكتل النيابية، آملا ان تأخذ الجلسات التشريعية المقلة المنحى الايجابي عينه من نحو اقرار قوانين لاعتمادات مالية تجيز شراء ادوية السرطان والامراض المستعصية والفيول للكهرباء، على ان لا تطول فترة انتظار تشكيل الحكومة طويلاً إذ إن البلد ما عاد قادراً على احتمال الجمود طويلا.
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