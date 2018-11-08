في لبنان.. ضرب زوجته بعصا وعنّفها بأبشع العبارات، وهذا ما حصل!

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أعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان أنه “بتاريخ 5/11/2018 تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر شخصاً مجهولاً يقوم بضرب امرأة بعصا ويعنّفها بأبشع العبارات النابية، وهي تحمل طفلاً لا يتعدى عمره الشهرين، وبجانبها طفل آخر عمره حوالي السنة”.

وتابع البيان: “في غضون أقل من 8 ساعات على نشر الفيديو، ونتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، تمكنت من تحديد هوية الفاعل وهو: س. ز. (مواليد عام 1994، سوري).

وكان يضرب زوجته السيدة: ص. ن. (مواليد عام 1997، لبنانية).

الساعة 22.00 من التاريخ ذاته، تمكنت دورية من هذه الشعبة من توقيفه في بلدة الصرفند.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، وقد تبين ان إقامته منتهية الصلاحية.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص”.

واختتم البيان: “لذلك، تذكر المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بالخط الساخن /1745/ لمعالجة شكاوى العنف الأسري بطريقة فَعّالة وسريعة”.