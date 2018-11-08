معلوف عن العقدة السنيّة: الطابة في ملعب الحريري

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لفت النائب ايدي معلوف الى ان الطابة فيما خص العقدة السنية هي في ملعب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وننتظر ما يمكن ان يفعله على صعيد حل ازمة التشكيل، مشيرا في حديث لصوت لبنان الى انه في حال رضي الطرفان ان يدخل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على الخط لايجاد حل معين للعقدة السنية فهو لن يتهرب من هذا الدور.

وفي حديث إذاعي اعتبر معلوف أن للعقدة السنية الشيعية طرفين وعليهما ان يحددا الطرف الذي يريدان دخوله للمساهمة في حل هذه العقدة لافتا الى ان إيجابية هذه العقدة انها لم تتخطَ سقوفا معينة من الخطاب السياسي.

واستبعد إمكانية اللجوء الى تعويم حكومة تصريف الاعمال فهذا الاجراء غير دستوري ولن يتم وضع أسس جديدة غير دستورية مشددا على ان الرئيسين عون والحريري ليسا في هذا التوجه مطلقا.



ودعا الى إيجاد حل مستدام عبر تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد فالمواطن ينتظر حقوقه واكثر من ذلك بكثير.