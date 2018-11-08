كنعان: مع التشريع لعدم تعميم الشلل وتجميد حاجات الناس

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اعتبر امين سر تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان انه "لا يجوز ان نضع البلد كله في خانة التعطيل. فاذا كانت ثمة مؤسسة لا تعمل، لا يجوز ان يصبح معها الشلل معمماً على مؤسسات اخرى".

واذ ينطلق كنعان في حديث صحافي من ثابتة ان "للدولة التزامات داخلية وخارجية"، يذكّر بأن "مفهوم تشريع الضرورة انطلق من عندنا، حين مرّ لبنان بأزمات مماثلة، وحين بقينا في فترات سابقة بلا حكومة نحو11 شهراً. من هنا، نتفهم كثيرا موقف المستقبل من عدم تشريع ما ليس ضرورياً في ظل حكومة تصريف اعمال، لكننا في الوقت نفسه لا نريد ان نبقى معلّبين في مكان مقفل، فيما حاجات ماسة للبنانيين مجمدة".

وهل يمكن ان تقر البطاقة الصحية خلال الجلسة، علماً انها غير مدرجة على جدول الاعمال؟ يجيب كنعان: "هذه المسألة ستكون رهن التشاور والتواصل بين الرئيس بري وبيننا قبيل الجلسة، لنرى ما اذا كان ثمة امكان لذلك او حاجة لعرضها على اللجان المشتركة قبلاً، اذا وجدنا حاجة الى ذلك".