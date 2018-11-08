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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية ان قيم ضغط السيبيري فوق بحر قزوين ارتفعت الى 1030hpa وستصل يوم الأحد الى 1052 hpa وستطال أطرافه تركيا واليونان، الأمر الذي سيحوّل رطوبة المتوسط وامطارَه نحو شمال مصر وليبيا ومن ثمّ لبنان وفلسطين في الويك اند المقبل.

من جهةٍ أخرى، يعزّز القطب الشمالي نشاطه هذه الفترة نحو شرق اوروبا وغرب روسيا وسيقذف تيارات باردة نحو الجنوب، ستطال البحر الأسود وتركيا مطلع الأسبوع المقبل الأمر الذي سيسبب تراجعاً حاداً بدرجات الحرارة فوق سوريا ولبنان، ساحلاً وجبلاً وبقاعاً، بمعدّل يتراوح بين 5 و 10 درجات مئوية في بداية القسم الثاني من تشرين الحاليّ.

طقس يوم الجمعة، غائم مع تساقط أمطار متفرقة وعابرة، من المتوقع ان تنشط يومي السبت والأحد مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة التي ستسجّل:

على الساحل: 23/18

على الجبال1200 متر: 19/7

في البقاع: 19/8

الرياح: متقلبة خلال النهار، شرقية قبل الظهر تتحول الى شمالية على الساحل سرعتها بين 10 و 20 كلم في الساعة

الرطوبة: 40 الى 55%

الضغط الجوّي: 1015hpa