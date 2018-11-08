living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تراجع حاد بدرجات الحرارة.. و"الويك اند" ممطر!

8
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية ان قيم ضغط السيبيري فوق بحر قزوين ارتفعت الى 1030hpa  وستصل يوم الأحد الى 1052 hpa وستطال أطرافه تركيا واليونان، الأمر الذي سيحوّل رطوبة المتوسط وامطارَه نحو شمال مصر وليبيا ومن ثمّ لبنان وفلسطين في الويك اند المقبل.
 
من جهةٍ أخرى، يعزّز القطب الشمالي نشاطه هذه الفترة نحو شرق اوروبا وغرب روسيا وسيقذف تيارات باردة نحو الجنوب، ستطال البحر الأسود وتركيا مطلع الأسبوع المقبل الأمر الذي سيسبب تراجعاً حاداً بدرجات الحرارة فوق سوريا ولبنان، ساحلاً وجبلاً وبقاعاً، بمعدّل يتراوح بين 5 و 10 درجات مئوية في بداية القسم الثاني من تشرين الحاليّ.
 
طقس يوم الجمعة، غائم مع تساقط أمطار متفرقة وعابرة، من المتوقع ان تنشط يومي السبت والأحد مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة التي ستسجّل:
على الساحل: 23/18
على الجبال1200 متر: 19/7
في البقاع: 19/8
الرياح: متقلبة خلال النهار، شرقية قبل الظهر تتحول الى شمالية على الساحل سرعتها بين 10 و 20 كلم في الساعة
الرطوبة: 40 الى 55%
الضغط الجوّي: 1015hpa
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout