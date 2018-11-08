عناوين الصحف ليوم الخميس 8 تشرين الثاني 2018

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الأخبار

مافيا المولّدات بلا غطاء

انتخابات الكونغرس: ترامب لا يُكسر

«شرق الفرات» السوري في خطط تركيا: «عفرين 2»؟

«داون تاون» مفتوح لـ«الناس العاديين»... مرحبا «بريستيج»!

شهر على مطاردة نعالوة: الإخفاق الإسرائيلي مستمر

البناء

ترامب يكابر على الخسارة الانتخابية... والمشاركة النسائية والشبابية تقلب الموازين

مهرجان «كويت الثبات»: لا للتطبيع مع العصابات الصهيونية

الكيان الصهيوني يصادق على بناء 640 وحدة استيطانية...

بغداد: تم اختيار 5 وزراء من أصل 14 وزيراً

اللواء

رهان على دور فرنسي أو روسي.. وعُقدَة جديدة على الطريق

ترامب للديمقراطيِّين: إياكم التحقيق معن

واشنطن لإستمرار التساهل الروسي مع غارات إسرائيل في سوريا

المصادقة على بناء 640 وحدة استيطانية شمال القدس المحتلة

الجمهورية

لبنان بين الإنتخابات والعقوبات الأميركية

ترامب: حققنا نجاحًا هائلًا

قصة إخراج جمال سليمان وزوجاته من "المية ومية"

المنطقة كلها تتبدّل..فماذا عن لبنان؟

الديار

الحريري ابلغ الرئيس عون انه يوافق ان يكون الوزير السنّي من حصة عون فقط

الليرة اللبنانية قوية وتأخير تأليف الحكومة سلبي

وزير العدل الأميركي يقدم استقالته لعدم ملاحقة محمد بن سلمان بجرم قتل الصحافي خاشقجي

دم الخاشقجي رهن وسكوت ترامباسقطه فهل يسقط محمد بن سلمان او تصل سمعته إلى الحضيض

المستقبل

«المطارنة» ينددون بـ«العقدة الطارئة»: لتفعيل حكومة تصريف الأعمال

«النواب» ديموقراطي «الشيوخ» جمهوري.. كونغرس متعدد الألوان

واشنطن لاستمرار تساهل موسكو مع الغارات الإسرائيلية في سوريا

روسيا تحذّر من اندماج «القاعدة» و«داعش»

L'Orient-Le Jour

Le pays s’installe dans l’impasse

The Daily Star

Trump fires Sessions, vows to fight probes