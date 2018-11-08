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أسرار الصحف ليوم الخميس 8 تشرين الثاني 2018

8
NOVEMBER
2018
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اللواء
همس
تحدثت معلومات عن خط مفتوح بين مرجعية لمتابعة شؤون، لا تتعلق كلها بتأليف الحكومة..

غمز
بدأ حليفان، على الرغم من التكتم على ما يجري بينهما حالياً، رسم طريق الإبتعاد، عند أول فرصة سانحة..

لغز
يسجل حزب فاعل عتباً على شخصية شمالية رفيعة، لجهة عدم المؤازرة في مطلب يتعلق بتمثل وزاري خلافي!..

البناء
كواليس
توقعت مصادر دبلوماسية أن تكون لقاءات باريس التي ستجمع الرئيس التركي رجب اردوغان بالرئيس الأميركي دونالد ترامب مناسبة لصدور مواقف اميركية قوية في قضية مقتل جمال خاشقجي وعد بها خلال أسبوع، وهو التوقيت الذي سيجتمع فيه قادة العالم في باريس احتفالاً بمئوية الحرب العالمية الأولى. وتوقعت المصادر ان يكون الموقف الجديد للرئيس الأميركي بتوجيه كلام مباشر لولي العهد السعودي يدعوه لإظهار مكان جثة خاشقجي ومن أصدر أوامر قتله إذا كان مهتمّاً بتبديد الشكوك حول تورّطه ومستعداً لفعل اللازم للحفاظ على العلاقات الجيدة مع واشنطن...

الجمهورية
قال مسؤول مالي أمام زواره إن أخطاء حسابية كبيرة حصلت لسلسلة الرتب والرواتب وحتى الآن لا يعرفون كلفتها الحقيقية.

يتردّد أنّ زيارة موفد أوروبي إلى لبنان تأتي فيسياق حمل رسائل تحذير من عمل عسكري قد تقوم به إسرائيل ضدّ لبنان.

يتصرف نائب ماروني من جبل لبنان على أساس أنّ توزيره في حقيبة أساسة صار محسومًا.

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