هذا ما ستتناوله كلمة نصرالله السبت

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يتناول السيد نصرالله في كلمته السبت المقبل بمناسبة يوم الشهيد، بحسب ما علمت «البناء» ثلاثة ملفات: الأول يتعلق بالشأن الداخلي وتعقيدات الحكومة والعقدة السنية وسيؤكد اعتماد مبدأ العدل والإنصاف ووحدة المعايير ويجدّد دعمه موقف اللقاء التشاوري في ما يقرّر وأن مَن يتحمل مسؤولية التعطيل هو مَن يتنكّر لحقوق الآخرين، كما يتطرق السيد نصرالله الى العقوبات على إيران، حيث يؤكد بأن طهران تملك كل مقوّمات المواجهة لهذه المشاريع كما يتحدث عن العقوبات على حزب الله ويجزم بأنها لن تؤثر عليه، كما ويعرض قراءته للوضع في المنطقة والتهديد الإسرائيلي للبنان ويعرّج على الحرب على اليمن التي لم تحقق أي خرق عسكري لقوى تحالف العدوان، ويشير الى أن الضغط الأميركي لوقف الحرب يؤكد بأن قرار الحرب كان أميركياً سعودياً».