سلامه يُحذّر من سلبيات تأخير التشكيل

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برز أمس تحذير حاكم مصرف لبنان رياض سلامه عبر «المستقبل» من السلبيات المترتبة عن تأخير تشكيل الحكومة على الاقتصاد، مؤكداً أنّ هذا التأخير لا يخدم مصلحة لبنان، ومعرباً عن أمله في إيجاد حل سريع لأزمة التأليف «يُطمئن الأسواق المالية التي تعيش راهناً حال ترقب»، وأردف موضحاً: «تشكيل الحكومة سيعطي بالتأكيد إشارة إلى التوصل لتوافق سياسي، ويمنح بالتالي أملاً حيث يترقب الجميع لا سيما المستثمرون أن تكون هناك رؤية إصلاحية تقود إلى تطبيق مقررات سيدر ومشاريعه».

أما في موضوع حزمة العقوبات الأميركية الجديدة على إيران وما إذا كانت لها انعكاسات على البلد، طمأن سلامه إلى أنّ «لبنان يملك كل القوانين والأطر التنظيمية التي تحمي نظامه المالي وعلاقته مع المصارف المراسلة»، واستطرد مضيفاً: «في الأساس علاقاتنا المالية المصرفية مع إيران محدودة جداً، ونحن بالتالي لا نحتاج إلى مبادرات جديدة»، مع تجديده التأكيد على «التزام لبنان القوانين الدولية مرعية الإجراء لا سيما تجاه ما صدر منذ أيام عن الإدارة الأميركية».