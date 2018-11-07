زين العمر يترك لبنان ويهاجر مع أولاده الى كندا

A + A -

أعلن الفنان زين العمر عن هجرته مع اولاده الى كندا بطريقة مفاجئة من خلال سلسلة تغريدات عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك لعدم قدرته على إحداث تغيير إيجابي في لبنان بحسب قوله.

وقال: " من بعد تفكير كتير وصلت لقرار، اول شي بعتذر من كل شخص زعل مني من اي شي كتبتو بحياتي، تاني شي لأنو حلمت بوطن بحبو اكتر من حياتي ضحيت كل عمري كرمال لبنان ورح ضل كل عمري اعبد لبنان، انما لانو ما عم نقدر نغيّر شي قررت ارجع على كندا مع ولادي ورح يبقى لبنان بدمّي. محبتي للجميع".

واضاف: "لانو مش رح ربّي ولادي متل ما ربينا على التفرقة والحقد والبغض كزمال هيك".

وتابع: "الوطن يعني انو نعيش فيه بكرامة مش كل حياتنا مصارعة لبنان وشعبو اشرف عالم بس للأسف مرضنا وتعبنا وما في شي حرزان انو نزعل من بعض ..... كل عمرنا ناطرين الفرج وبعدنا ناطرين الله يخلٌص لبنان بس هيك ......".

وختم قائلا: "شكراً لكل المحبين فرحنا سوا بالتواصل مع بعض كل الحب للجميع وهذه اخر تغريدة لي".