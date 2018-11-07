ال otv تدخل مركز شكاوى وزارة الاقتصاد : هنا 1739

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الصبايا ال 3 في قسم الخط الساخن بوزارة الاقتصاد لا يهدأون ولا يستطعيون حتى شرب المياه فمن الساعة 8 صباحا ولغاية ال 3:30 بعد الضهر لا يتوقف الخط الساخن 1739 عن تلقي اتصالات المواطنين لا سيما مع تفاعل ازمة الولدات الكهربائية



كل اتصال يتحول الى شكوى اذا كان يتوفر لكل الاجوبة ولا بد من الاشارة الى انو يكفي اتصال واحد من مشترك على صاحب مولد كهربائي حتى تسير الامور باتجاه المتابعة



الخط الساخن بوزارة الاقتصاد يتبع الى حماية المستهلك وهناك اتجاه لزيادة عدد العاملين والمراقبين لا سيما انو عمل الخط ليس فقط لتلقي شكاوى عن المولدات واصحابها انما ايضا في كل ما يتعلق بامور الغذاء والبيع والشراء وغيرها