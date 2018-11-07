ماذا قال رياض سلامة للOTV عن الليرة والعقوبات على حزب الله؟

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في اول موقف له بعد حزمة العقوبات الاميركية الثانية على حزب الله والتي تستهدف تقييد نشاطه المالي، خرج حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يطمئن عبر ال او تي في : " القطاع المصرفي لن يتأثر ولبنان ليس بحاجة للقيام باي مبادرة جديدة لمواجهة هذا الامر":

عن تقرير البنك الدولي الاخير الذي تحدث عن تزايد المخاطر المالية والاقتصادية المحيطة بلبنان نسأل حاكم المركزي:

مرة جديدة قالها حاكم مصرف لبنان وبثقة تامة : الليرة مستقرة اما عن الوضع الاقتصادي، فخلافا لكل التهويلات السابقة، تحدث سلامة بلغة الارقام عن نسبة النمو بلبنان مقارنة مع دول المحيط:

يبقى الاساس تشكيل حكومة تضع خطة اصلاحية:

فهل تشكل الحكومة سريعا؟ فتكون منتجة بخطة اصلاحية؟ قد تكون الاجابة على هذا السؤال لا تزال تحتاج لايام اضافية لبلورة الصورة التي سيرسو عليها اخيرا المشهد الحكومي.