بعد انتحارها منذ أشهر.. مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية يكشف تفاصيل القضية!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:"منذ حوالي /5/ أشهر، أدخلت الى احدى المستشفيات فتاة لبنانية قاصرة مصابة بكسور وجروح في انحاء جسدها من جراء سقوطها من سطح منزل ذويها، وما لبثت ان فارقت الحياة.

بنتيجة المتابعة من قبل قيادة الدرك، تبين ان للضحية حساب خاص على الفايسبوك تتواصل من خلاله مع شخص على الموقع المذكور وال"انستغرام" ويستعمل رقم هاتف سوري.

بتاريخ 23/10/2018، ومن خلال الاستقصاءات والتحريات الفنيّة التي قام بها عناصر مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، تمكنوا من معرفة هوية المشتبه به وتوقيفه، ويدعى م. ق. (مواليد عام 1999، لبناني).

بالتحقيق معه، اعترف بانه سبق واستحصل من الضحية على صور خاصة، وبدأ بابتزازها طالبا منها مبلغ /2000/ $، ومهددا المغدورة بنشرها. والتحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص.

لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام، عدم اخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق في أي ظرف من الظروف، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم، وعدم التردد في الإبلاغ فورا عن هذه الحالات على الرقم: 293293/01 او عبر مواقع التواصل الاجتماعي العائدة لقوى الامن الداخي".