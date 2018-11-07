مخزومي زار الرئيس عون: نثني على الجهود التي يبذلها لدعم التعجيل بتشكيل الحكومة

A + A -

زار رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا. وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة.

إثر الزيارة، قال مخزومي إن اللقاء مع الرئيس عون هو للتهنئة بعيد الاستقلال. وأثنى على الجهود التي يبذلها لدعم التعجيل بتشكيل الحكومة، مؤكداً أنه يتلاقى مع فخامته في ضرورة تشكيل حكومة لا تهمش أي طائفة أو مجموعة سياسية. وجدد التأكيد على أن الرئيس سعد الحريري هو الأقوى سنياً، وأن لا أحد يستطيع نكران ذلك، وقد نال ثقتنا وثقة غالبية نيابية لتشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن نتائج الانتخابات النيابية أثبتت أن الناس تريد التغيير وترفض النهج المتبع منذ 2005 وأن التفرد في الطوائف لم يعد قائماً.