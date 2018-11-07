living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

النائب إدكار طرابلسي يشكل لجنة إستشارية من أهالي بيروت الثانية لمساندته في لجنة التربية النيابية: العمل الجماعي يحقق نتائج

7
NOVEMBER
2018
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نظّم عضو تكتل لبنان القوي النائب إدكار طرابلسي لقاء لتربويين من أهالي دائرة بيروت الثانية ممّن يعملون في مدارس وجامعات خاصة ورسمية وناشطين في لجان الاهل والعمل الطلابي.

 

وقد هدف اللقاء إلى تأسيس لجنة إستشارية تعاونه في عمله التشريعي والرقابي وفي نشاطه التربوي. واعتبر طرابلسي أن على النائب ان يسمع لناخبيه ويشرك أصحاب الإختصاص منهم في عمله النيابي ليضمن نجاح العمل.

 

وقدم النائب طرابلسي تقريرا عن عمله منذ انتخابه في الإنتخابات النيابية الأخيرة، وتضمن التقرير الأنشطة التي قام بها في لجنة التربية والقطاع التربوي بشكل عام.

 

وقد حضِّر اللقاء مقرر لجنة التربية النيابية، النائب اسعد ضرغام، الذي كانت له مداخلة عن العمل التربوي في لبنان. والنائب السابق غسان مخيبر الذي تحدث عن اهمية التربية الموسيقية كما قدم مبادرة لتأسيس فرع جديد لجمعيته “Lebam” في دائرة بيروت الثانية. وشارك في اللقاء نقيب المعلمين رودولف عبود بالإضافة لمسؤولين تربويين في التيار الوطني الحر.

 

وقد دار نقاش حيوي خلال الجلسة بالإضافة لفترة تعارف بين عشرات المدعوين الذين يمثلون جامعات ومدارس خاصة ورسمية عديدة.



وعرض النائب طرابلسي خطة عمل للحاضرين لمساندته في عمله التشريعي وفي دعم التربية والتعليم العالي والثقافي في لبنان.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout