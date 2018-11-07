النائب إدكار طرابلسي يشكل لجنة إستشارية من أهالي بيروت الثانية لمساندته في لجنة التربية النيابية: العمل الجماعي يحقق نتائج

A + A -

نظّم عضو تكتل لبنان القوي النائب إدكار طرابلسي لقاء لتربويين من أهالي دائرة بيروت الثانية ممّن يعملون في مدارس وجامعات خاصة ورسمية وناشطين في لجان الاهل والعمل الطلابي.

وقد هدف اللقاء إلى تأسيس لجنة إستشارية تعاونه في عمله التشريعي والرقابي وفي نشاطه التربوي. واعتبر طرابلسي أن على النائب ان يسمع لناخبيه ويشرك أصحاب الإختصاص منهم في عمله النيابي ليضمن نجاح العمل.

وقدم النائب طرابلسي تقريرا عن عمله منذ انتخابه في الإنتخابات النيابية الأخيرة، وتضمن التقرير الأنشطة التي قام بها في لجنة التربية والقطاع التربوي بشكل عام.

وقد حضِّر اللقاء مقرر لجنة التربية النيابية، النائب اسعد ضرغام، الذي كانت له مداخلة عن العمل التربوي في لبنان. والنائب السابق غسان مخيبر الذي تحدث عن اهمية التربية الموسيقية كما قدم مبادرة لتأسيس فرع جديد لجمعيته “Lebam” في دائرة بيروت الثانية. وشارك في اللقاء نقيب المعلمين رودولف عبود بالإضافة لمسؤولين تربويين في التيار الوطني الحر.

وقد دار نقاش حيوي خلال الجلسة بالإضافة لفترة تعارف بين عشرات المدعوين الذين يمثلون جامعات ومدارس خاصة ورسمية عديدة.





وعرض النائب طرابلسي خطة عمل للحاضرين لمساندته في عمله التشريعي وفي دعم التربية والتعليم العالي والثقافي في لبنان.