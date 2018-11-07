وزارة الخارجية تتوجه بالتهاني للشعب الأميركي على الانتخابات النصفية

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توجهت وزارة الخارجية والمغتربين بالتهاني للشعب الأميركي على العملية الانتخابية الخاصة بالكونغرس بمجلسيه، وخصت بالتهنئة النواب المنتخبين من أصول لبنانية مثل رالف ابراهام ودارين لحود ودونا شلالا وغاريت غرافس وشارلي كريست. وهنأت تهنئ الوزارة كريس سنونو بانتخابه حاكما لولاية نيو هامشيير.



وأشارت الوزارة في بيان إلى أنّ "لبنان يفتخر بمنتشريه الذين رفعوا اسمه عاليا وكانوا نموذجاً للاندماج في المجتمعات التي استضافتهم وفتحت أمامهم طرقات النجاح. انتصار كبير للجالية اللبنانية والاميركيين من أصل لبناني، عسى أن نعمل سويا في سبيل تعزيز العلاقات اللبنانية -الأميركية، لما فيه خير البلدين وسعادة الشعبين".