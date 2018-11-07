الرئيس عون عرض مع زواره شؤوناً سياسية وانمائية وحياتية

A + A -

تنوعت لقاءات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، بين متابعة التطورات السياسية المرتقبة بتشكيل الحكومة الجديدة، والاهتمام بالثروة المائية والحاجات الانمائية لعدد من المناطق اللبنانية، اضافة الى واقع الاعلام المرئي والمسموع في لبنان.

النائب فؤاد مخزومي

سياسياً، استقبل الرئيس عون النائب فؤاد مخزومي واجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة والمستجدات الحكومية. وبعد الزيارة قال النائب مخزومي: " اللقاء مع الرئيس عون هو للتهنئة بعيد الاستقلال. وقد اثنيت على الجهود التي يبذلها لدعم التعجيل بتشكيل الحكومة، ونلتقي مع فخامته على ضرورة تشكيل حكومة لا تهمّش اي طائفة او مجموعة سياسية. واود التأكيد في هذه المناسبة على ان الرئيس سعد الحريري هو الاقوى سنياً، وان لا احد يستطيع نكران ذلك، وقد نال ثقتنا وثقة غالبية نيابية لتشكيل الحكومة، ونتائج الانتخابات النيابية اثبتت ان الناس تريد التغيير وترفض النهج المتبع منذ 2005 وان التفرد في الطوائف لم يعد قائماً".

واكد النائب مخزومي على "استعجال قيام حكومة لان البلد بحاجة ماسة الى خطة تنموية تنقذ الاقتصاد وتكافح الفساد والهدر وتساهم في اعادة بناء الدولة"، لافتاً الى انه وضع الرئيس عون في اجواء حلقة النقاش التي عقدها "حزب الحوار الوطني" اخيراً وشارك فيها مختصون وخبراء اقتصاديين لبحث في حلول للوضع الاقتصادي المتدهور.

رئيس اكاديمية المياه في فرنسا

والثروة المائية في لبنان، عرضها الرئيس عون في حضور وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، مع رئيس اكاديمية المياه في فرنسا الوزير السابق بريس لالوندBrice Lalonde والامين العام الدائم لاكاديمية علوم ما وراء البحار في فرنسا البروفسور بيار جيني Pierre Gény، والمدير العام للموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي قمير، ومديرة قسم التنمية المستدامة والانتاجية في "الاسكوا" الدكتورة رلى مجدلاني.

وقد عرض السيد لولاند للتعاون القائم بين لبنان واكاديمية المياه في فرنسا وسبل تطويره، فيما وجّه البروفسور جيني دعوة للرئيس عون لالقاء محاضرة في اكاديمية علوم ما وراء البحار في فرنسا.

ورحّب الرئيس عون بالوفد، مركّزاً على اهمية الثروة المائية في لبنان والمقدّرة بحوالى 8 مليارات متر مكعب، والحرص الذي ابداه للمحافظة عليها من خلال انشاء سلسلة سدود مائية سوف ينتهي العمل فيها تباعاً خلال السنوات المقبلة. كما ركّز الرئيس عون على الاهتمام الذي يوليه للشؤون البيئية لا سيما الثروة الحرجية ورعايته مشروع تشجير لبنان.

وخلال اللقاء، قدّم الدكتور قمير للرئيس عون كتابه الجديد "الهيدرودبلوماسية والترابط بين المياه والطاقة والغذاء" Hydrodiplomatie et Nexus: Eau, Energie, Alimentation الذي سيعلن عنه بعد ظهر اليوم في معرض الكتاب الفرانكوفوني في مركز "البيال" الجديد في تحويطة فرن الشباك.

النائب فريد البستاني ووفد من دير القمر والجوار

انمائياً، استقبل الرئيس عون نائب دائرة الشوف- عاليه الدكتور فريد البستاني مع وفد من ابناء بلدة دير القمر والجوار ضم عدداً من رؤساء البلديات والمخاتير. والقى النائب البستاني كلمة قال فيها: " جئنا اليوم نحن ابناء دير القمر والشوف، لنعبّر لفخامتكم عن مدى حبنا لكم وامتناننا العميق لما قدمتموه لمنطقتنا على المستوى السياسي، فأعطيتمونا قانوناً انتخابياً عصرياً اتاح لنا التمثيل الصحيح بعد عقود وعقود من الغياب عن مركز القرار السياسي. الا ان شوفنا بحاجة الى الكثير الكثير على المستوى الانمائي. لقد سبق واعلنتم اكثر من مرة انكم تسعون لتطبيق الانماء المتوازن ليتساوى الناس في الحقوق والواجبات، فأنتم فعلاً لا قولاً، الاب الراعي لجميع اللبنانيين. إن منطقة دير القمر والجوار بحاجة ماسة الى مستشفى يؤمّن لها الرعاية الصحية بعد ان امّنتم لها الرعاية السياسية، وهذا الامر يشكّل اهمية قصوى لعودة الشوفيين وتجذيرهم في ارضهم."

واضاف: " اكثر من 15 عاماً مرّت من العام 2003 الى العام 2018 ومستشفى دير القمر لم يبصر النور بعد، عهود وعهود من الحرمان مرت علينا واليوم وبعد السنوات العجاف، نأمل في عهدكم ان ننعم بسنوات الخير. إننا، ومع علمنا بالحالة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد ومع تقديرنا لكل الجهود التي تبذلونها للبدء بحملة النهوض بوطننا لبنان، جئنا نطلب منكم ان تتبنوا مسيرة اكمال وتجهيز مستشفى دير القمر الحكومي، لكي يتم تدشينه في عهدكم الميمون".

وطالب النائب البستاني باسم الوفد، بمساواة الشوف بمختلف المناطق اللبنانية "لاسيما وان تنفيذ هذا المستشفى يشكّل فعل ايمان والمدماك الاول للعودة الكريمة لكل قرانا وبلداتنا".

ورد الرئيس عون مرحباً بالوفد، ومؤكداً اهتمامه بمطالب ابناء منطقة الشوف التي يوليها، كما سائر المناطق اللبنانية، عناية واهتماماً، واعطى توجيهاته للجهات المختصة بالاسراع في انجاز المشاريع الانمائية والحياتية في الشوف، ولاسيما منها المستشفى الحكومي، خصوصاً وان من حق ابناء المنطقة ان يتلقوا الرعاية الصحية اللازمة.

رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع

وفي قصر بعبدا، رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ الذي عرض مع الرئيس عون شؤوناً عامة وعمل المجلس، وواقع المؤسسات المرئية والمسموعة في لبنان.

جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية

واستقبل الرئيس عون رئيس جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية (LNE) Lebanese National Energy السيد فادي جريصاتي مع وفد من الجمعية، شكر رئيس الجمهورية على رعايته المؤتمر الذي تنظمه الجمعية تحت عنوان Mind the Gap والذي يتمحور حول دور المرأة اللبنانية وابراز اللواتي يتمتعن بقدرات ومهارات مختلفة. وسيعقد المؤتمر يوم السبت المقبل في قصر المؤتمرات في ضبيه.

وتم خلال اللقاء التداول في المواضيع التي تهمّ المرأة اللبنانية والرعاية التي يوليها رئيس الجمهورية لحقوق المرأة والقوانين التي اقرّت للمحافظة عليها، وتلك التي لا تزال قيد المتابعة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية التي ترأسها السيدة كلودين عون روكز.