النائب معلوف يجول على عدد من مدارس وثانويات المتن

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قام عضو تكتل لبنان القوي النائب ادي معلوف برفقة رئيسة جمعية اصدقاء المدرسة الرسمية في المتن الشمالي الاستاذة راغدة ياشوعي واعضاء من الجمعية بجولة على عدد من مدارس وثانويات المتن في عين عار وبيت شباب والسفيلة وبسكنتا حيث جال معلوف على جميع اقسام المدارس والثانويات واستمع الى شروحات ومطالب المدراء والاساتذة والتلاميذ حيث وعد بمتابعة حاجاتهم ومطالبهم بالتنسيق مع نواب التكتل مع وزارة التربية وجمعيات تهتم بالمدارس بهدف تحسين اوضاع الابنية والملاعب وتجهيز الصفوف بمعدات حديثة لمواكبة التطور حرصاً على مستوى المدرسة الرسمية التي اثبتت نتائج تلاميذها تقدماً وتفوقاً مستمراً يضاهي مستويات المدارسة الخاصة.