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مخزومي زار سلامة: المطلوب سياسة اقتصادية رديفة وهذا ما يطمح إليه حاكم مصرف لبنان

7
NOVEMBER
2018
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زار رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مكتبه، وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة.


إثر اللقاء، قال مخزومي إن الزيارة هي للتباحث بالأوضاع العامة في البلاد والإطلاع على الأوضاع الاقتصادية والمالية. وقال إن اللبنانيين يعوّلون على سياسة مالية حكيمة ورزينة، ويضعون ثقتهم بمصرف لبنان. لكن المطلوب اليوم سياسة اقتصادية رديفة لأنه عندما يكون الاقتصاد بخير تكون الليرة بخير، وهذا ما نطمح إليه ويطمح إليه حاكم مصرف لبنان.

 

وأضاف أن الحديث تطرق إلى قدرة المنظمات غير الحكومية على مساعدة المواطنين من خلال اعتماد القروض الصغيرة، لافتاً إلى أن الكثيرين لا يستطيعون الحصول علی ھذه الخدمات من البنوك، ومنوهاً بأن مؤسسة مخزومي قدمت حوالى عشرة آلاف قرض من خلال برنامج القروض الصغيرة وذلك بهدف إيجاد حلول اقتصادية لأصحاب المشاريع الصغيرة لا سيما الشباب والنساء.

 

وقال: أتفق مع الحاكم في ضرورة تسريع تشكيل الحكومة، لأن الاقتصاد والمالية العامة في البلاد يتأثران بالخلافات السياسية المتمادية والتي تنعكس سلباً على مسألة تشكيل الحكومة. ولفت إلى أهمية المباشرة في إنجاز المشاريع التي أوصى مؤتمر "سيدر" بتنفيذها بهدف تحقيق النمو الاقتصادي المرجو، ومشيراً إلى أن هذا الهدف لن يبصر النور إذا لم يتم تشكيل الحكومة العتيدة.

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