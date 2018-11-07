الصراف عرض مع سفيرة الدنمارك انشاء 6 مستشفيات عسكرية

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استقبل وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف، السفيرة الدانماركيَّة لدى لبنان السيدة ميريتي جول. وجرى، خلال اللقاء، بحث إمكانيَّة مساهمة الدانمارك في المشروعين الذين أعدتهما وزارة الدفاع : لإنشاء 6 مستشفيات عسكرية جديدة في بيروت (مركزي) و المناطق ، والحدّ من استهلاك الطاقة في المؤسسة العسكرية؛ ويهدف المشروعان الى التوفير وخفض الانفاق.



وقدم الصرَّاف اقتراحا يقضي بأن تقوم السفارة الدانماركيَّة بإنشاء خليَّة تعمل على المساعدة في إقامة مشاريع مستدامة جديدة على المستويات كافة.



فأبدت السفيرة الدانماركية، من جهتها، ايجابية وابلغت الصراف أنها ستعرض اقتراحه مع الجانب الدانماركي.



ثم تم التداول في الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة، فشدَّد الصراف على ضرورة عودة اللاجئين الذين نزحوا إلى لبنان بسبب تردّي الوضع الأمني في سوريا، مطالبًا المجتمع الدولي بايجاد حلّ جذري لهذه الأزمة، مشيرا الى أهمية تبادل المعلومات بين السلطات اللبنانيَّة والهيئات الدوليَّة مثل مفوَّضية شؤون اللاجئين.



كما ندَّد الصراف بالخروقات الاسرائيلية اليوميَّة للقرار 1701 مستعينا بوثيقة إحصائيَّة.