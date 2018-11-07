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اللبنانية الاولى عرضت مع عقيلة السفير المصري القضايا ذات الاهتمام المشترك: التعاون الثنائي يعود بالفائدة على البلدين والشعبين الشقيقين

7
NOVEMBER
2018
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عرضت اللبنانية الاولى السيدة ناديا الشامي عون قبل ظهر اليوم في القصر الجمهوري مع عقيلة سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان نزيه النجاري السيدة فاطمة اسماعيل، للقضايا ذات الاهتمام المشترك بالاضافة الى سبل تعزيز التعاون اللبناني- المصري في العديد من المجالات.
 
وعبرت السيدة النجاري في خلال اللقاء، عن عميق المحبة التي يكنها المصريون للبنان الذي ُيشعر كل من يقصده ويقيم فيه وكأنه في بلده الام،  مبدية الرغبة في توطيد التعاون الثنائي وتبادل الخبرات لا سيما في المجالات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية وبذوي الاحتياجات الخاصة بالاضافة الى قضايا المرأة. واثنت على ما تقوم به السيدة عون في هذا الاطار، كذلك في سياق الحملة الوطنية للتوعية على سرطان الثدي، متمنية للبنانية الاولى المزيد من العطاء في خدمة القضايا الانسانية، وللبنان المزيد من التقدم والازدهار.
 
كما اثنت السيدة النجاري على ما تقوم به الهيئة الوطنية لشؤون المرأة التي تترأسها السيدة كلودين عون روكز في سبيل تعزيز دور المرأة في المجتمع، معتبرة ان المرأة اللبنانية تشكل نموذجا يحتذى به لنجاحها في الجمع، في آن، بين مسؤولياتها العائلية وتلك في مختلف ميادين العمل وذلك باتقان وتصميم باهرين.
 
ورحبت السيدة عون بالسيدة النجاري، واعربت عن سرورها لاستقبالها في القصر الجمهوري مثنية على الادوار التي اضطلعت بها الى جانب زوجها خلال مهامه الديبلوماسية.  وشكرت اللبنانية الاولى لعقيلة السفير المصري محبتها للبنان وتقديرها الكبير لشعبه، مشددة على ان التعاون بين لبنان ومصر يعود بالفائدة على البلدين والشعبين الشقيقين. 
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