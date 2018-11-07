فيضانات وسيول في العالم.. وهكذا سيكون طقس لبنان!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان الطقس المتقلب يستمر فوق الحوض الشرقي للبحر المتوسط بسبب الضغط المرتفع فوق شرق اوروبا والعراق وتركيا ولبنان وسوريا، كما يستمر تدفّق الرياح الشرقية نحو المنطقة خلال الأيام المقبلة، على الرغم من اقتراب المنخفض الجوّي الذي ضرب ايطاليا وتونس نحو شمال افريقيا وقبرص وارتفاع نسبة الرطوبة في وسط البحر المتوسط، الأمر الذي سيبدأ تأثيره على لبنان في الويك اند المقبل.

هذا وقد شهدت مناطق عديدة من الكويت فيضانات وسيولاً مدمرة الحقت الأضرار الجسيمة بالمستشفيات والسيارات والمحال التجارية وأُقفلت المدارس وعامت الطرقات بالمياه وتم انقاذ عدد كبير من الذين حاصرتهم المياه، ولكن، سوف يتكرر هذا الوضع مجدداً في الأيام المقبلة بسبب انحراف منخفض مداري جديد متوجّه من المملكة السعودية نحو شمال بحر العرب. وما تنتظره ولايات اميركية في اليومَين المقبلين، اعنف نزول قطبي سيطال فلوريدا وشمال المكسيك ويُعتبر هذا الوضع فريداً من نوعه لمثل هذا الوقت من السنة، وستضرب العواصف الثلجية ولايات عديدة حيث تمرّ فيها المنخفضات الجوية مصحوبة بتدنّي ملحوظ بدرجات الحرارة.



طقس لبنان ليوم الخميس، غائم وممطر بشكل محلّي متفرّق مع استقرار بدرجات الحرارة.



تسجّل الحرارة على الساحل: 24/20

على الجبال 1200 متر: 19/12

البقاع: 20/11

الرياح: متقلبة بين شمالية شرقية وشمالية سرعتها بين 5 و 15 كلم في الساعة

الرطوبة: 55 %

الضغط الجوّي: 1014hpa