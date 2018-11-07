بالصور - لأول مرة في التاريخ.. 3 نساء عربيات في الكونغرس الأميركي بينهم لبنانية

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تمكنت ممثلات الحزب الديموقراطي، رشيدة طليب وإلهان عمر ودونا شالالا، من تحقيق إنجاز تاريخي، بعد أن أصبحن أولى النساء من أصول عربية يحصلن على عضوية الكونغرس الأميركي، وذلك بعد الانتخابات النصفية الأميركية التي حصلت الأربعاء وصدرت نتائجها اليوم.

دونا شالالا

استطاعت ممثلة الديموقراطيين بولاية فلوريدا دونا شالالا، انتزاع مقعد النائبة ماريا سالازار، بعد حصدها 51.7 بالمئة من الأصوات في الولاية. وولدت شالالا (77 عاماً) في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو لأبوين مهاجرين من لبنان، وعملت في مناصب مرموقة طوال مشوارها. وبترشيح من الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، أصبحت شالالا وزيرة للصحة والخدمات الإنسانية بالولايات المتحدة عام 1993، واستمرت في هذا المنصب حتى 2001. كما عملت شالالا بعدها رئيسة لجامعة ميامي حتى عام 2015، قبل أن تدير مؤسسة كلينتون لمدة عامين.

رشيدة طليب

أميركية من أصول فلسطينية فازت بمقعد في مجلس النواب الأميركي، بعد فوزها في الانتخابات عن الحزب الديمقراطي في مدينة ديترويت وذلك لعدم وجود منافس لها. رشيدة هي إبنة لأبوين من المهاجرين الفلسطينيين، وتنتمي لمدينة ديترويت وأصبحت أول امرأة مسلمة تنتخب للبرلمان عن الدائرة الثالثة في ولاية ميشيغان. دخلت معترك الحياة السياسية بشكل رسمي سنة 2008، عندما تمكنت من الفوز بمقعد في مجلس النواب في ولاية ميشيغان، وأضحت أول امرأة مسلمة تخدم في المجلس التشريعي في ميشيغان والثانية في الولايات المتحدة الأميركية.

إلهان عمر

فرت عائلة إلهان من الحرب الأهلية في الصومال عندما كانت طفلة قبل 28 عاماً، والآن اختارها الناخبون لتمثل ولاية مينيسوتا في الكونغرس الأميركي. وستدخل الديموقراطية إلهان عمر التاريخ، حيث ستصبح أول عضوة بالكونغرس ترتدي الحجاب، وثاني امرأة مسلمة في الكونغرس، بعد الأميركية من أصول فلسطينية رشيدة طليب، التي فازت قبلها بساعات.