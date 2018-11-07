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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 7 تشرين الثاني 2018

7
NOVEMBER
2018
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 البناء: خفايا وكواليس


كواليس
توقفت مصادر أممية بتمعّن أمام إعلان إيران عن إدراج واشنطن مصرفاً مغلقاً منذ ست سنوات وسفينة غارقة منذ سنتين على قائمة العقوبات، وقالت: إذا صحّ الأمر فهو يعني خطورة الارتجال في العقوبات وإعداد لوائحها، ما يحتمل إدراج كيانات وشركات لا يجوز أن تشملها لوائح العقوبات، وهذا يستدعي تدقيقاً من جهات أممية في كلّ اللوائح الأميركية التي يبدو أنّ القاعدة البيانية التي تعتمد عليها صارت عشوائية وبعيدة عن الدقة...

 

 

 


المستقبل: يقال

إن أوساطاً سياسية لاحظت أن أصحاب المولدات يخيّرون المواطنين بين العدادات أو الإبقاء على وضع الاشتراكات كما كانت قبل القرار الأخير ويكبّدون من يأخذ خيار العدادات نفقات كبيرة مقابل ذلك.

 

 

 

الأخبار: علم وخبر

إلغاء زيارة بسبب تأخير الحكومة

ألغى رئيس المجلس الاقتصادي - الاجتماعي في ساحل العاج زيارة له كانت مقررة للبنان، من دون توضيح الأسباب. غير أن وسطاء أبلغوا الجهات المعنية بأن إلغاء الزيارة له علاقة بعدم تشكيل الحكومة. وكان من المفترض أن يلتقي الرئيس والوفد المرافق له، الرؤساء الثلاثة والمجلس الاقتصادي الاجتماعي في لبنان وغرفة التجارة في بيروت وجبل لبنان.

 

 

 

إخلاء سبيل ملتبس


أصدر قاضي تحقيق في بعلبك قراراً بإخلاء سبيل موقوف عُثِر في منزله عند توقيفه على أوراق نقدية مزوّرة بـ«قيمة» 770 ألف دولار أميركي، رغم أن ترويج العملات المزورة يُعد من الجنايات المستثناة من موجب إخلاء السبيل في غضون 6 أشهر إن لم يَصدر بحق المدعى عليه قرار اتهامي. القاضي نفسه، الذي يستمر بإنجاز أعمال الترميم في قصر عدل بعلبك بصورة مخالفة للقانون، سبق أن تلقى «هبة» من محامين لإنجاز تأهيل مكتبه في قصر العدل، بصورة غير قانونية أيضاً، بعدما بدأت إحدى الجمعيات أعمال تأهيل المكتب وتأثيثه من دون أن تستكمله. واللافت أن المحامين الذين «تبرّعوا» بتأهيل مكتب القاضي يتولون الدفاع عن مشتبه فيهم ومدعى عليهم ومتهمين تجري مقاضاتهم في عدلية بعلبك، ما يطرح علامات استفهام عند عدد من زملائهم.

 

 


اللواء: أسرار

همس

أُبْلِغَ مَنْ يعنيه الأمر، أن لا اتصال مع مرجع كبير، قبل السبت المقبل، حيث ينتظر أن تتحدّد وجهة حزب كبير بمقاربة المسألة المتعلقة «بالعُقدة الجديدة»..


غمز

اقترحت مجموعة نيابية «تطيير نصاب الجلسة التشريعية»، لكن أوساطاً أخرى حذرت من دعسات ناقصة من هذا النوع.


لغز

فجأة، تقرر إيقاف تحرَّك قطاعي، على خلفية توقع تداعيات، لا حاجة إليها، وتحدث ارتجاجات سلبية!

 

 


النهار: أسرار الآلهة

معبر نصيب .. سلبي

تبيّن أن عدد الشاحنات التي تصدّر البضائع اللبنانية براً عبر معبر نصيب لم يزد بسبب ارتفاع الضرائب لدى الجانب السوري وانعكاس ذلك سلباً على الصادرات اللبنانية.


لا دفع للبدلات

لم يقبض أصحاب عقارات تقوم عليها مخيمات فلسطينية البدلات المقررة لهم منذ سنوات....

 

 

الجمهورية: أسرار


تأليف

قال أحد الوزراء الحاليين في معرض حديثه عن تأليف الحكومة إنه لن يبقى يوماً واحداً خلال هذا العهد فور تشكيل حكومة جديدة.

إجراء

لاحظت أوساط سياسية أن أحد القطاعات الخاصة يتحكّم بالدولة على هواه حتى أنه أصبح أقوى في ظل حكومة تُصرِّف الأعمال والوزير الوصي يُهدِّد بلا أي إجراء حازم.

قرارات

أبلغت مؤسسة كبرى أكثر من مئة موظف بقرارات صرفهم وتستعد لصرف المزيد منهم.

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