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جاء في مونشات المستقبل:

إن رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري لا يناور ولا يبازر في تصديه للعقدة المُفتعلة التي «كربجت» محركات التأليف وأجهضت ولادة «التشكيلة الحكومية الجاهزة» نهاية الشهر الفائت، وفي حين يُكرر رئيس الجمهورية ميشال عون أمام زواره امتعاضه من هذه العقدة التي استجدت فجأة وأخرّت عملية التشكيل، بدأت كرة الرفض للعقبات التي يضعها «حزب الله» أمام طموح اللبنانيين باستنهاض دولتهم وإنعاش اقتصادها وقطاعاتها الحيوية تكبر وتتدحرج على الساحة الوطنية بمختلف مفاصلها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والروحية، بحيث برزت أمس رسالة «نزع العقبات» التي حمّلها البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي إلى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان لإيصالها إلى قيادة «حزب الله»، متمنياً «عمل كل ما يلزم حتى تتشكل الحكومة للبدء في معالجة قضايا الوطن والدولة».