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عصابة من السوريين لتهريب المخدرات بحبال الستائر!

6
NOVEMBER
2018
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بتاريخ 23/10/2018 وفي محلة شتورا، وبعد عملية رصد ومتابعة استمرت لأيام، اوقف مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية بالتنسيق مع مكتب اتصال مكافحة المخدرات السعودي في لبنان، كل من السوريين:

و. ب. (مواليد عام 1995)
ا. ه. (مواليد عام 1993)
ع. ه. (مواليد عام 1994)
ي. ن. (مواليد عام 1981)
بجرم تهريب مخدرات.

بتفتيش منزل الأول عثر بداخله على كمية كبيرة من الحبوب المخدرة، بالإضافة الى مسدس خلبي و/12/ هاتفاً خليوياً مستخدمة في عمليات التهريب، بالتحقيق معه، اعترف بقيامه:

بالعديد من عمليات تهريب المخدرات من لبنان الى عدة دول عربية، ومنها عملية تهريب /80،228/ حبة كبتاغون موضبة داخل حبال للستائر عبر شركة "DHL"، وانه استخدم لهذه الغاية هوية سورية مزورة باسم مستعار ورقم هاتف خاص بالعملية.
بعملية تهريب كمية من حشيشة الكيف زنتها /25/ كلغ الى احدى الدول العربية.
انه كان بصدد القيام بعملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون وعددها حوالي /5/ ملايين حبة الى احدى الدول العربية، بالتنسيق مع اشخاص يعملون في مجال التهريب داخل سوريا.
بالتحقيق مع باقي الموقوفين، اعترفوا بقيامهم بتوضيب الكبتاغون داخل حبال الستائر لصالح (و. ب.).

وبالتزامن، وبعد التنسيق بين مكتب مكافحة المخدرات المركزي والمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية، تم توقيف شخصين في مدينة الرياض لاستقبالهم كمية الحبوب المخدرة المذكورة، والتي كانت مُهرّبة لهذه المدينة.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف باقي المتورطين.

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