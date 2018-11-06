دعوة الرئيس بري الى جلسة تشريعية مؤشر اضافي الى كون الحكومة بعيدة

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كان من المفترض ان يدعو رئيس المجلس النيابي الى جلسة تشريعية بين 22 و 25 تشرين الاول الماضي كما يروي المقربون منه لل او تي في الا انه تريث ظناً منه ان الحكومة باتت قريبة ، مرت الايام ولا ولادة حكومية في الافق القريب ، ناهيك عن ضرورة صرف الاعتمادات لمؤسسة كهرباء لبنان ، فعاد بري وحدد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين كموعد لانعقاد الجلسة

38 بنداً على جدول الاعمال ابرزها يتعلق بتشريعات سيدر، فتح اعتماد إضافي لمواجهة النقص في بند الدواء في وزارة الصحة ، اعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة 642 مليار ليرة ، اقتراح القانون المتعلّق بالموارد البترولية في الأراضي اللبنانية، تشييد وإنشاء معامل لمعالجة النفايات الصلبة وتحويلها إلى طاقة كهربائية ، فتح اعتماد اضافي لمجلس الانماء والاعمار ، واقتراح قانون المفقودين قسراً .

فهل تدخل البنود ال 38 في اطار تشريع الضرورة الذي يصر عليه تيار المستقبل؟ ام ان سيناريو تطيير النصاب الذي شهدناه في الجلسة التشريعية الاخيرة سيتكرر؟

هل يكون اعادة ترتيب الجدول في حينه هو المخرج ؟ الجواب ليس واضحا بعد لكن الاكيد ان جدول الاعمال كاملا لن يمر ، يجزم مصدر مطلع لل او تي في