رفول ممثلا الرئيس عون في مصر في "الحوار بين الاديان والحضارات ومستقبل الشباب ودورهم في البناء"

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شارك وزير الدولة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور بيار رفول ممثلاً فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مؤتمر الشباب ٢٠١٨ المنعقد في شرم الشيخ بدعوة من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي في حلقة حوارية بعنوان: " الحوار بين الاديان والحضارات ومستقبل الشباب ودورهم في البناء". وشارك الوزير رفول في مأدبة عشاء أقامها الرئيس السيسي على شرف رؤساء الوفود المشاركة استتبع برفع الستار عن نصب "منتدى شباب العالم". هذا والتقى الوزير رفول رئيس دولة فلسطين محمود عباس محملاً اياه رسالة الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وكانت للوزير رفول سلسلة لقاءات اعلامية واحاديث صحفية ركّز فيها على اهمية دور الشباب في بناء المستقبل الهادف الى السلام والاستقرار بعيداً عن الحروب والتصادم.