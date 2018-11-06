living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصورة: طبيب لبناني بفضيحة جنسية!

6
NOVEMBER
2018
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

أعلنت اللجنة الأولمبية الأميركية، بدء اتخاذ خطوات لحل الاتحاد المحلي للجمباز، وإلغاء تفويضه كهيئة تدير شؤون هذه الرياضة، على خلفية إخفاقه في التعامل مع تبعات فضائح التحرش الجنسي للطبيب السابق للمنتخب، لاري نصار.

وقالت الرئيس التنفيذية للجنة الأولمبية، سارة هيرشلاند، في بيان الاثنين "اليوم، قامت اللجنة الأولمبية الأميركية بتقديم شكوى بحق الاتحاد الأميركي للجمباز، تهدف لإلغاء عضويته من اللجنة الأولمبية الأميركية".

وفي رسالة مفتوحة وجهتها إلى لاعبات الجمباز الأميركيات، قالت هيرشلاند، إن الاتحاد الأميركي للجمباز فشل "في تغيير فلسفته، وإعادة بناء قيادته، وخدمة أعضائه في شكل فعال"، مضيفة "تستحققن أفضل" من ذلك.

ويعاني الاتحاد منذ أشهر من حال اضطراب، على خلفية قضية نصار، الطبيب السابق للمنتخب والمدان بالاعتداء جنسيا على أكثر من 250 رياضية، والذي صدر حكم بسجنه مدى الحياة هذا العام وهو من اصل لبناني.

وسبق لضحايا نصار أن اعتبرن أن المسؤولين في الاتحاد الأميركي للجمباز، لم يأخذوا في الاعتبار شهاداتهن وتحذيراتهن حيال الطبيب. وشملت قائمة ضحايا نصار بطلات توجن بالميداليات الذهبية في دورتي لندن 2012 وريو دي حانيرو 2016 الأولمبيتين.

ومنذ بداية هذه القضية التي تعد من الأخطر في تاريخ الرياضة الأميركية والعالمية، يواجه الاتحاد المحلي أزمة على صعيد قيادته. ففي الشهر الماضي، استقالت رئيسته التنفيذية ماري بونو بعد أربعة أيام من تعيينها إثر انتقادات واسعة من النجمتين سيمون بايلز وألكسندرا رايسمن.

وكانت بونو قد خلفت كيري بيري، المستقيلة مطلع سبتمبر بعد تسعة أشهر في المنصب، على خلفية الجدل حول قرارها تعيين ماري لي ترايسي مدربة للفريق الأول. واستقالت الأخيرة بعد أيام من تعيينها أيضا، بعد غضب الرياضيات من توليها المسؤولية، واتهامها بالدفاع عن نصار في تصريحات تعود لعام 2016 مع بدء تكشف فصول الفضيحة.

وذكرت هيرشلاند، أن خطوة اللجنة الأولمبية أتت بعد مداولات مطولة.

وأوضحت "نواجه وضعا لا حل مثاليا له. لا شك في أن تعليق عضوية الاتحاد الأميركي للجمباز هو قرار غير سهل. على المدى القصير، نحن في حاجة إلى العمل لتقديم الدعم للاعبات الجمباز الأميركيات ليتفوقن في صالات الألعاب وخارجها. ونحن نبني خططا للقيام بذلك".

وأشارت إلى أن اللجنة الأولمبية الأميركية وصلت إلى خلاصة مفادها أن "التحديات التي تواجهها الهيئة (الاتحاد) هي ببساطة أكبر مما يمكنه تخطيه في صيغته الحالية (...) لقد عملنا بشكل وثيق مع مجلس الإدارة الجديد للاتحاد الأميركي للجمباز على مدى الأشهر الأخيرة لدعمه، لكن على رغم العمل الدؤوب، لا تزال الهيئة الحاكمة (للجمباز) تعاني".

وستحال شكوى اللجنة الأولمبية على لجنة مراجعة، يتوقع أن تعقد جلسة استماع في القضية، يليها إصدار تقرير يتضمن توصيات ترفع الى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الذي سيعود إليه في نهاية المطاف اتخاذ القرار النهائي بشأن تجريد اتحاد الجمباز من وضعه الحالي.

وأتت الخطوة الأولمبية بعد يومين من اختتام بطولة العالم للجمباز الفني في الدوحة، والتي شهدت تتويج الأميركية سيمون بايلز، بأربع ميداليات ذهبية وميدالية فضية وأخرى برونزية. وكانت بايلز قد قالت في تصريحات سابقة، إنها كانت من ضحايا نصار.

 

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout