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بالصورة: تعليق "عنصري" لكونور ماكغريغور

6
NOVEMBER
2018
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أثار مقاتل الفنون القتالية المختلطة كونور ماكغريغور الجدل من جديد، وهذه المرة بسبب تعليقات عنصرية طالت نجم الملاكمة الأميركي فلويد مايويذر.
وسخر المقاتل الإيرلندي كونور ماكغريغور من صورة نشرها الملاكم الأميركي، أثناء إعلان نزال قادم أمام بطل رياضة الكيكبوكسنغ الياباني تينشين ناسوكاوا.
وعلى حسابه الشخصي بموقع إنستغرام، علق ماكغريغور على صورة للملاكم ذو البشرة السوداء ونظيره الياباني بسخرية: "مالذي يحصل هنا بحق الجحيم؟".
وخاطب ماكغريغور مايويذر في المنشور: "من هذا الوغد الصغير بجانبك؟ تبدون كأنكما الثنائي من فيلم "راش آور" جاكي شان وكريس تاكر يعودان من جديد".
واشتهر الممثل الصيني جاكي شان والممثل الأسود كريس تاكر بسلسلة أفلام "راش آور"، وكانت من المرات القليلة التي اجتمع فيها ممثل أسود بممثل آسيوي في هوليوود.
ولاقى تعليق ماكغريغور هجوما كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، واتهم الكثيرون النجم الإيرلندي بالعنصرية.
وسبق لماكغريغور إطلاق تعليقات عنصرية على منافسين بالسابق، منها وصف مقاتل ألماني "بالنازي"، والسخرية من الأحياء البرازيلية عندما واجه المقاتل البرازيلي جوزيه ألدو، وأخيرا الاستهزاء بإقليم داغستان، الذي ينتمي له آخر منازليه، الروسي حبيب نور محمدوف.
ويذكر أن الملاكم فلويد مايويذر الذي لم يهزم قط، سينازل بطل الكيك بوكسنغ ناسوكاوا في ليلة رأس السنة، بمدينة سايتاما اليابانية.
ولم تحدد بعد قوانين النزال المرتقب.

 

 


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