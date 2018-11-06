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عقد تكتل لبنان القوي اجتماعه الاسبوعي في سنتر طيار في سن الفيل برئاسة الوزير جبران باسيل.

وعقب الاجتماع تحدّث أمين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان فقال" اعتبرنا المسألة الحكومية منذ اليوم الأول اساسية وضرورية بمعزل عن الخلافات والعقد، وتأليف الحكومة والشروع في ادارة شؤون البلاد ومواجهة التحديات ليست مطلباً مستجداً بالنسبة لنا. وقد دعونا منذ البداية للاستناد الى نتائج الانتخابات النيابية و ووضع معيار واحد وتشكيل الحكومة لأن هناك متطلبات وتحديات كبيرة يفترض ان نتحمّل مسؤولياتنا في ضوئها كتكتل وكقوى".

واشار كنعان الى أن "التكتل يعتبر ان الحوار يبقى الأساس في حلّ العقد، والحفاظ على الميثاقية ومختلف المكونات اللبنانية اساسي في الحفاظ على الاستقرار الداخلي، كما يرى أن اي انتصار يسعى اليه اللبنانيون لا يتحقق الاّ بالتكافل والتضامن في ما بينهم".

ولفت كنعان الى أن "التكتل واذ يذكّر بهذه المبادىء، يشدد على انه يسعى لأن يكون منذ بداية استعادة الشراكة الوطنية جسراً بين كل المكونات لا ان يلعب دور الطرف، وذلك تحت سقف الدستور والمؤسسات والميثاقية التي نعتبرها الأساس في الحفاظ على الاستقرار"، ودعا مختلف الكتل "لحل سريع يحافظ على المسلمات والمبادىء التي انطلقنا منها جميعاً، والحفاظ على المؤسسات الدستورية هو ربح لجميع اللبنانيين، فهيبة الدولة والمؤسسات ليست حكراً على احد او مكسباً لأحد، فنحن امام مرحلة حساسة على الصعد كافة دولياً واقليمياً، واقتصادياً وانمائياً، ونعرف الأنين وما ينتظرنا، ما يتطلّب أن نكون على مستوى هذه التحديات وان نكرّس قوة مؤسساتنا وتضامننا في ما بيننا لنصل الى نتائج ايجابية ينتظرها اللبنانيون".

ولفت كنعان الى أن التكتل توقّف كذلك أمام اقرار البطاقة الصحية "والتي هي انجاز وطني تشارك فيه العديد من القوى السياسية، لكنه أتى في هذا العهد ليعطي رسالة للبنانيين بأن ما حلمنا به وعملنا من أجله على مدى سنوات يمكن ان يتحقق، تماماً كالموازنات وقانون الانتخاب، وكما نعمل في سبيل قانون يضمن الشيخوخة نأمل اقراره قريباً"، وقال " قانون البطاقة الصحية مهم جداً لتأمين الطغطية الصحية الشاملة للبنانيين، وهناك خيارات عدة للتمويل، ونأمل في اقراره في الهيئة العامة واستكمال ما تبقى من نقاط لم نتخذ قرارات حاسمة في شأنها".

وفي الشأن التشريعي، اشار كنعان الى أن "التكتل مع انعقاد الجلسة التشريعية، من دون ان يعني ذلك اطالة امد حكومة تصريف الأعمال، بل لأن هناك تشريعات ضرورية تتعلّق بالتزامات لبنان الدولية وبالكهرباء والانماء وملفات انسانية وحياتية، ما يشكّل حاجة للبنانيين"، وقال "فلنخرج من جنس الملائكة وننصرف الى الضرورات، لأن عمل المؤسسات واجب، واذا تعطّلت احداها يجب ان لا تنعكس سلباً على الأخريات، مع ضرورة ان يطال التشريع الأمور الاساسية".

وأكد كنعان أن "يد التكتل ممدودة لجميع الافرقاء والكتل الراغبة بالعمل والانجاز وتعزيز المؤسسات لمصلحة لبنان، ولا حواجز او خصومات او عداوات بالسياسة بالنسبة الينا، والاختلاف السياسي يمكن حلّه طالما لا نختلف على الوطن، كما قال فخامة رئيس الجمهورية".