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ما وراء "غيبة" الحريري.. وإلى متى؟!

6
NOVEMBER
2018
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كشفت مصادر مقربة من بيت الوسط لـ"الجديد" أن غياب رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري لا علاقة له بمؤتمر السلام الذي يعقد في فرنسا، مشيرة الى أن الرئيس الحريري سيغيب عن لبنان حتى يوم الأحد المقبل، إذ سيعود الى بيروت لحضور الجلسة التشريعية ومن المحتمل أن يغادر من جديد في أقرب وقت تسجيلاً لاعتراضه على ما تتعرّض له مهمة التأليف.

وعقدت كتلة المستقبل النيابية اجتماعًا في بيت الوسط برئاسة النائب بهية الحريري، ناقشت خلاله آخر التطورات والأوضاع العامة، وأصدرت في نهايته بيانا تلاه النائب هنري شديد، وفي ما يلي نصه:

أكدت الكتلة أن الجهود التي قام بها الرئيس سعد الحريري أفضت إلى جهوز التشكيلة الحكومية للصدور، ما فاقم الصدمة التي أحدثها اختراع مطلب تعجيزي جديد أدى إلى وقف عملية التشكيل.

وإذ رحبت الكتلة بموقف فخامة رئيس الجمهورية الرافض لهذا المطلب التعجيزي، اعتبرت أن موقفه يدل على حس رفيع بالمسؤولية الوطنية وحرص على تشكيل الحكومة بأسرع وقت لمواجهة المخاطر الداهمة على اللبنانيين واقتصادهم وأمانهم.

ورأت الكتلة أن المنطق الذي يواجه به كل من الرئيس عون والرئيس الحريري هذه العرقلة للعهد وللحكومة ولمصالح اللبنانيين هو منطق سليم، إذ لا يستقيم تجميع نواب منتسبين لكتل مختلفة وممثلة أساسا في الحكومة للمطالبة بمقعد وزاري إضافي خارج سياق الوفاق الوطني والتفاهمات التي أرساها الرئيس المكلف بين جميع الكتل المشاركة في الحكومة.

وأكدت الكتلة أن ما يعزز الشكوك في أن هذا المطلب التعجيزي لا يهدف إلا إلى تعطيل تشكيل الحكومة هو معرفة المعنيين المسبقة ومنذ اليوم الأول للمشاورات بأنه سيقابل برفض قاطع وحاسم من الرئيس المكلف ومن شريحة واسعة من اللبنانيين والكتل السياسية.

توقفت الكتلة عند الجهود التي بذلها الرئيس الحريري مع المسؤولين الجزائريين لتفادي وقوع كهرباء لبنان في أزمة إمداد بمادة الفيول ما جنب اللبنانيين أزمة زيادة ساعات انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم ومصالحهم. وأكدت على ضرورة إيجاد حل يمنع تكرار مثل هذه الأزمة بانتظار تشكيل الحكومة التي تضع في رأس أولياتها معالجة أزمة الكهرباء بشكل كامل ونهائي.

ناقشت الكتلة دعوة رئيس المجلس النيابي إلى جلسة تشريع للضرورة مطلع الأسبوع المقبل، وقررت المشاركة في هذه الجلسة صونا لمصالح لبنان واللبنانيين الحيوية.

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